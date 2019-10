David Rath žaluje svého bratra. Vadí mu výroky, že krade a podvádí

Základem sporu je červnový článek publikovaný na webu tn.cz a nazvaný „Michal Rath: David se při touze po majetku nezastaví před ničím!“.



Bývalého středočeského hejtmana, který minulý týden nastoupil do vězení k výkonu sedmiletého trestu, rozzlobily v článku dva bratrovy výroky.

Tím prvním je tato věta: „Zločinec bratr se stále cítí politikem, navíc obžalovaným, a tedy ‚legitimně‘ nadále lže, krade a podvádí,“ napsal redakci tn.cz Michal Rath.



Druhá žalovaná pasáž se týká sporu o dědictví po otci. Michal Rath tvrdí, že jeho bratr David chce majetek získat pro sebe a zahrnul do něj údajně i podezřelé zahraniční účty, na nichž mají být stamiliony korun.



Spornou se nyní stala tato konkrétní část článku: Podle Michala Ratha se jeho slova potvrdila i později, kdy do majetku dědictví měl jeho bratr David uvést i výnos z trestné činnosti tak, „aby ho elegantně vypral a legalizoval“.

Advokát Davida Ratha Adam Černý argumentuje tím, že jeho klient byl pravomocně odsouzen pouze za jeden trestný čin – poškozování zájmů Evropské unie. Jako důkaz žádá čtení rozsudku Vrchního soudu v Praze.

V jednací síni Okresního soudu Praha-západ se snažil Michala Ratha při účastnické výpovědi takzvaně grilovat.



„Máte za to, že byl (David Rath) odsouzen za krádež?“ ptal se advokát. „Můj názor je, že jakékoliv neoprávněné získání majetku je krádež,“ odpověděl Michal Rath. „Uvedl jste, že podvádí. Na základě čeho?“ pokračoval Černý. „Proběhlo to v médiích. Třeba to divadlo, které předváděl u soudu. Jak spadl z kola,“ nedal se žalovaný. Soudkyně musela Černého upozornit, že vyslýchaný muž je právní laik.



Michal Rath také trvá na tom, že bratr do dědictví zahrnul možné nelegální příjmy. Svůj názor opírá o dosavadní průběh dědického řízení, výsledek domovní prohlídky, kterou policie u jeho bratra Davida provedla, nebo o mediální vyjádření státního zástupce Petra Jiráta, který odhadl, že trestně stíhaný exhejtman má v zahraničí ukryté stovky milionů korun.



„Ochranu osobnosti před důsledky bratrova chování a činů bych potřeboval spíš já a celá naše rodina,“ řekl Michal Rath před soudem. U úterního veřejného zasedání nešetřil ostrými slovy. „Mého otce nezabil soudce Pacovský, jak vyhlašoval bratr, ale utrápil se v důsledku bratrových činů. Vždy zbaběle hledá vinu u všech druhých, jen aby ji smyl ze sebe,“ prohlásil o Davidu Rathovi.



Bratrovi se omlouvat nehodlá, jednu omluvu však Michal Rath v jednací síni přesto vyřkl. „Za jeho chování se za celou naši rodinu omlouvám a to všem, na které mělo nebo má dopad.“

David Rath, který minulé pondělí nastoupil do teplické věznice, se jednání soudu nezúčastnil. Jeho advokát uvedl, že nepočítá s výslechem klienta ani pomocí telekonference z vězení. Navrhl předvolat vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou či bývalého žalobce Petra Jiráta, aby se vyjádřili k údajné legalizaci výnosů z trestné činnosti v dědickém řízení.



Důkazní břemeno leží na straně žalovaného Michala Ratha. Musí prokázat, že výroky o jeho bratrovi mají pravdivý základ. Samosoudkyně Simona Kačerová odročila jednání na začátek prosince, kdy by již mohla ve sporu rozhodnout.