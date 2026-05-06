„Tak co? Sudetští Němci, nebo proruští vlčáci?“ napsal bývalý dlouholetý člen Národního divadla v příspěvku, který posléze zase odstranil. U textu se objevil na fotografii s puškou v ruce.
„Pátek 8.5 v 15:30, Olšanské hřbitovy. Budem tam s Havloidama. Přijdete taky?“ pokračoval herec a své sledující vyzval k účasti na oslavách konce 2. světové války.
David Matásek je spjat se skupinou Havloids Memorial Club, která organizuje společné vyjížďky na motorkách. Memorial club se prezentuje jako sdružení, které spojuje Havloidy a „pravdoláskaře na dvou kolech“.
Proruskými vlčáky patrně mínil sympatizanty ruské proputinovské skupiny Noční vlci, kteří se u hrobů sovětských vojáků na výročí konce války často scházejí. I ti jsou nadšenci do motorek.
Plánovaný sjezd v Brně vyvolal v české politice ostré spory. Část politiků ho kritizuje jako nevhodný kvůli historické zátěži spojené s odsunem Němců a druhou světovou válkou, zatímco jiní upozorňují na význam česko-německého smíření a vyzývají k hledění do budoucnosti. V úterý například dolní komora jednala o návrhu k usnesení o sjezdu přes šest hodin. Jednání však zůstalo bez výsledku.
Sám Matásek označil své příspěvky za nadsázku. „Žádné jiné než satirické a lehce ironické příspěvky nedávám,“ uvedl David Matásek pro iDNES.cz. Zároveň potvrdil, že se pietního setkání na Olšanských hřbitovech 8. května zúčastní. „Samozřejmě, že je to lehce ironické, ale můj postoj je tam dostatečně, myslím, napsaný,“ doplnil.
Herec už v minulosti ironicky reagoval na současné politické dění. Nedávno například na síti sdílel fotografii vládního zmocněnce pro klimatickou krizi a Green Deal Filipa Turka a k příspěvku napsal: „Jsi hloupej narcis. Žádnej ‚nácek‘. To jsme odjakživa byli jen Landa a já. My měli aspoň kapelu!“
V souvislosti s výročím konce druhé světové války se 8. května uskuteční pietní akty a oslavy napříč Českem. V Praze se tradiční vzpomínkové akce konají právě i na Olšanských hřbitovech či u Národního památníku na Vítkově, další program pak připravují i městské části a kulturní instituce.