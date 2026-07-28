Před summitem v Ankaře se mluvilo o scénáři, podle kterého americké konvenční síly z Evropy postupně odejdou, na základnách ponechají arzenál a technologii, ale už ne živé vojáky. Jak se s tím v NATO počítá?
Takový scénář na stole není. Spojené státy se nepřestaly o bezpečnost Evropy zajímat. Mění se jen relativní zátěž, kterou obrana Evropy představuje pro americké ozbrojené síly, a ta se bude snižovat. Na tom je v NATO plná shoda. Počítá se s tím, že evropské státy a Kanada přebírají odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu Evropy. Nebyl by to úplně odchod amerických vojsk s tím, že tu zůstane materiál, i když to tak u některých schopností může dopadnout.
Klíčové je, jak rychle tato změna proběhne. Zvýšit počet osob v armádě nebo nakoupit existující vojenskou techniku je při dostatečné vůli a rozpočtu relativně představitelné. Pak jsou tu ale oblasti jako satelitní komunikace, vesmírný průzkum nebo logistika, kde je náhrada amerických schopností problematičtější a počítá se v řádu dlouhých let.
Evropa přebírá hlavní konvenční odpovědnost a bezpečnost se chápe v celé šíři – včetně odolnosti kritické infrastruktury, vzácných surovin či vesmíru. Byť vojenské schopnosti jsou v centru naší pozornosti.