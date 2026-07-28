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Evropa přebírá odpovědnost, ale USA se o nás stále zajímají, říká velvyslanec u NATO

Tomáš Ratner
  9:00
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Diplomat a nový velvyslanec České republiky při NATO David Konecký | foto: Ministerstvo zahraničí ČR

Spojené státy po nedávné vojenské operaci v Íránu upravily svoje příspěvky pro Alianci a evropské státy musely vzniklý výpadek řízeně nahradit. Velvyslanec ČR při NATO David Konecký v rozhovoru popisuje, jak vypadá naplňování konceptu NATO 3.0, při kterém Evropa a Kanada přebírají v NATO hlavní odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu Evropy. Mluví také o reálném stavu protivzdušné obrany na Ukrajině, nově vyvíjeném ukrajinském systému Freya i o tom, proč bylo Česku prodlouženo zastupování Aliance v Izraeli.

Před summitem v Ankaře se mluvilo o scénáři, podle kterého americké konvenční síly z Evropy postupně odejdou, na základnách ponechají arzenál a technologii, ale už ne živé vojáky. Jak se s tím v NATO počítá?
Takový scénář na stole není. Spojené státy se nepřestaly o bezpečnost Evropy zajímat. Mění se jen relativní zátěž, kterou obrana Evropy představuje pro americké ozbrojené síly, a ta se bude snižovat. Na tom je v NATO plná shoda. Počítá se s tím, že evropské státy a Kanada přebírají odpovědnost za konvenční odstrašení a obranu Evropy. Nebyl by to úplně odchod amerických vojsk s tím, že tu zůstane materiál, i když to tak u některých schopností může dopadnout.

Klíčové je, jak rychle tato změna proběhne. Zvýšit počet osob v armádě nebo nakoupit existující vojenskou techniku je při dostatečné vůli a rozpočtu relativně představitelné. Pak jsou tu ale oblasti jako satelitní komunikace, vesmírný průzkum nebo logistika, kde je náhrada amerických schopností problematičtější a počítá se v řádu dlouhých let.

Evropa přebírá hlavní konvenční odpovědnost a bezpečnost se chápe v celé šíři – včetně odolnosti kritické infrastruktury, vzácných surovin či vesmíru. Byť vojenské schopnosti jsou v centru naší pozornosti.

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