„Je to strašná tragédie i pro naši rodinu. Vůbec nevím, co teď máme dělat. Je mi to strašně moc líto,“ říká a hlas se mu třese.

Vnuka, z něhož se stal největší český masový vrah, popisuje jako velmi inteligentního s dobrými studijními výsledky. Potvrzuje to i ocenění jeho bakalářské práce Polským institutem v Praze letos na jaře. Právě do Polska, na jehož historii se zaměřuje, chtěl odjet.