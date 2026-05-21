Hřib si drží vliv na dopravu v Praze. Asistenta mu dělá poradce radního Beránka

Experta na sociální sítě si Hřib zřejmě cení. Fickert u něj působil loni mezi květnem a prosincem jako poradce a pracuje pro něj i nyní v Poslanecké sněmovně jako asistent. Svoji původní smlouvu s magistrátem si nicméně ponechal a jako poradce pro sociální sítě působí i nadále v kabinetu Hřibova nástupce Beránka.
Že by si takto poslanec Hřib, který zůstává i zastupitelem hlavního města, držel přehled či vliv na to, co se děje v jeho někdejší kanceláři, odmítá. „Nevzpomínám si, že by náměstek Jaromír Beránek potřeboval ode mě nějakou konzultaci. Na rozdíl od hnutí ANO, kde musel Babiš osobně dohlížet na primátorku Krnáčovou, po jejich výrocích o ‚zpovykaných Pražanech‘, jsou naši politici svéprávní a plně kompetentní pro vykonávané funkce,“ napsal Hřib redakci iDNES.cz na dotaz, jestli Fickert může figurovat jako komunikační most mezi dvěma uvolněnými politiky z jedné strany.
Papírově je tak Fickertovo angažmá v pořádku. Na magistrátu má standardní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou. „V rámci tohoto úvazku musí plnit fond pracovní doby a zejména v pevných částech pracovní doby (9.00 až 14.30 od pondělí do čtvrtka a 9.00 až 13.00 v pátek) musí vykonávat činnosti pro magistrát. Zbytek pružné pracovní doby může ‚pružit‘ tak, aby ale na konci období splnil fond pracovní doby, tedy pro magistrát odpracoval dostatek času pro splnění plného úvazku,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
Dodal, že „by bylo v rozporu se zákoníkem práce, kdyby zejména v pevných částech pracovní doby vykonával činnosti pro kohokoliv jiného, a námi přidělené pracovní prostředky smí využívat pouze k práci u nás“.
Zaměstnanec obecně může mít několik pracovních poměrů a zaměstnavatel posuzuje vždy jen ten jeho, nikoliv ostatní. „Zaměstnanec tak může mít například dohodu o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele a pracovat po večerech, brzy ráno či o víkendech,“ doplnil Hofman. Fickert musel požádat magistrát, jesti může vykonávat i jinou výdělečnou činnost, souhlas dostal.
Fickert měl ještě minulý týden ve svém pracovním medailonku uvedeno, že pracuje na plný úvazek pro Hřiba i po Beránka. Údaj byl v mezičase upraven. „Děkujeme za upozornění na zastaralou informaci, která měla být upravena při výměně Jaromíra Beránka za Zdeňka Hřiba na pozici náměstka. Informace už jsou k dnešnímu dni aktualizované,“ napsala mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková.
Ve sněmovně má pan Fickert jako asistent na činnosti vykonávané osobně smlouvu ve výši 1000 korun měsíčně. „Dále jako OSVČ fakturuje za odborné služby 18 000 korun měsíčně, které nejsou hrazeny z peněz určených pro asistenty, tyto služby tedy nemusí poskytovat pouze on sám osobně, ale může využívat další subdodavatele,“ vysvětlila Kameník Vacková s tím, že Hřibův asistent při práci mimo magistrát žádnou techniku nevyužívá.
„U pana Hřiba pan Fickert není placen od hodiny práce, ale za dodávku služeb, jejichž dodání garantuje a může je plnit mimo pracovní dobu na magistrátu nebo i prostřednictvím subdodavatelů,“ dodala.
V čele dozorčí rady za 45 tisíc měsíčně
Hřib nicméně zůstává v čele dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy, kde k poslaneckému platu pobírá odměnu 45 tisíc korun. Předseda Pirátů prohlásil, že „o kumulaci funkcí nejde“ a vše bude určitě stíhat.
„Je zde několik rozlehlých projektů, ať už jde o metro D nebo stavbu tramvajových tratí na Václavském náměstí či tramvaj v Počernicích. Třeba na Strahov začneme stavět tramvaj co nevidět. To jsou věci, které bych rád dokončil a kterým bych se rád věnoval. Takže ano, já z Prahy neodcházím,“ řekl Hřib loni v prosinci pro Deník.cz.
Hřibův postoj kritizovali někteří pražští zastupitelé. Tvrdí, že poslanci jde především o měsíční příjem 45 tisíc korun, který mu jako neuvolněnému pražskému zastupiteli vyplývá z funkce v dozorčí radě dopravního podniku.
„Nedává mi to logiku. Je zvykem, že členství v dozorčí radě má návaznost na gesci v radě. Tedy náměstci a radní jsou případně předsedy dozorčích rad firem, které do jejich gesce spadají. Nevidím důvod, aby tam byl ve funkci předsedy řadový zastupitel,“ reagoval na Hřibův záměr zastupitel za hnutí ANO a místopředseda sněmovny Patrik Nacher.
9. ledna 2026