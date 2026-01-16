Šéf Nemocnice Na Františku Erhart rezignoval, zaměstnanci ho viní z bossingu

Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart rezignuje na funkci kvůli obviněním, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Oznámil to na pátečním jednání radních Prahy 1. Redakci iDNES.cz to potvrdila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Obvinění končící ředitel odmítl.
Šéf Nemocnice Na Františku David Erhart | foto: ČTK

Rada městské části v pátek schválila, že v nemocnici nechá udělat externí forenzní audit. Plánuje i trestní oznámení.

Seznam Zprávy tento týden uvedly, že Nemocnice Na Františku pod Erhartovým vedením mimo jiné vyplácela lékařce měsíčně až 130 tisíc korun hrubého, aniž tam chodila.

Erhart také podle serveru nutil lékaře pracovat v době služeb v nemocnici ve své klinice nebo ponižoval podřízené a nadával jim. „Mediálně publikovaná obvinění jednoznačně odmítám,“ uvedl v pátek končící ředitel v prohlášení.

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Vedení Prahy 1 Erhartovi podle jeho slov nabídlo možnost dočasného pozastavení výkonu funkce po dobu auditu. „Navzdory této nabídce, které si vážím, jsem se rozhodl oznámit svou rezignaci na funkci ředitele NNF, abych se mohl účinně bránit mediálním tvrzením, která jsou vytržena z kontextu nebo interpretována způsobem, který neodpovídá skutečnosti,“ uvedl.

Erhart odmítl tvrzení, že svou funkci zneužíval k osobnímu prospěchu. „Na dotazy médií jsem v tomto ohledu odpovídal jednoznačně – k žádnému takovému jednání z mé strany nedošlo,“ uvedl a dodal, že v nemocnici se uskutečňovaly pravidelné kontroly a audity.

„Další tvrzení jsou vytržena z kontextu nebo interpretována způsobem, který neodpovídá jejich skutečnému významu,“ sdělil dále končící ředitel.

Nemocnice je podle něj připravena poskytnout fakta. „Zároveň považuji za férové dodat, že s ohledem na probíhající situaci se k některým dílčím otázkám nemohu v tuto chvíli vyjadřovat podrobněji. O to více však platí, že jakmile to bude možné, poskytneme další relevantní informace,“ uvedl. Nezávislý audit podle svých slov sám inicioval.

Životní zklamání. Nespím, vypověděl poškozený Pirk v kauze vydírání v IKEM

Radní Prahy 1 se podle Šnejdarové znovu sejdou v pondělí 19. ledna a budou se zabývat tím, kdo nemocnici dočasně povede, konkrétním zněním zadání tendru na forenzní audit a také návrhem trestního oznámení na neznámého pachatele s cílem zajistit prošetření možného protiprávního jednání proti Nemocnici Na Františku.

„Radní pro zdravotnictví (Michal Müller z ODS) zároveň na dnešním jednání navrhl, aby se rada na svém příštím zasedání zabývala rovněž možností vytvoření správní a dozorčí rady Nemocnice Na Františku jakožto poradního a kontrolního orgánu zřizovatele,“ dodala mluvčí.

Nemocnice Na Františku vznikla v roce 1354, na konci 18. století byla největším zdravotnickým zařízením v Praze. Jako jedinou pražskou nemocnici ji zřizuje samospráva. Má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně pět tisíc pacientů, dalších 120 tisíc je ošetřeno ambulantně.

Nemocnice provozuje také urgentní příjem s pohotovostí, zubní pohotovost a pohotovostní lékárny přímo v zařízení a v poliklinice v Palackého ulici.

