Už více než rok zdobí pražský obchodní dům Máj dvě plastiky modrofialových okřídlených stíhaček, které připomínají motýly. Autor David Černý však původně vyrobil tři, přičemž jedna z nich měla být umístěna v centrále Aliance v Bruselu.

Jakub Landovský, výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe. (25. března 2025)

Portálu iDNES.cz to potvrdil bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, který funkci zastával do července loňského roku. „Je to pravda. Už měla i přesně vybrané místo. Měla stát naproti severnímu vchodu, to je opravdu čestné místo a moc by jí to tam slušelo,“ řekl. Kde se třetí motýl nyní nachází, redakce zjišťuje.

Ani po více než dvou a půl letech však v sídle NATO motýl od českého výtvarníka nelétá. „Bohužel se to zaseklo, nebyla vůle na české straně s tímto projektem pokračovat dál. Myslím, že už se tak ani nestane,“ dodal Landovský.

Podle něj se záměr nakonec neuskutečnil zejména kvůli ministerstvu obrany a ministerstvu zahraničních věcí. Problémy byly při domlouvání přepravy a případného financování. Redakce proto obě instituce oslovila s dotazy, zda se resort projektem opravdu zabýval a jaké byly či budou další případné kroky.

Musí být výběrové řízení, reaguje Černínský palác

„Vámi zmíněné dílo nebylo nikdy s ministerstvem zahraničních věcí formálně diskutováno. Umístění uměleckého díla za Česko v centrále se nebráníme, ale je potřeba aby proces proběhl standardně včetně transparentního výběrového řízení,“ odpověděl mluvčí ministerstva Daniel Drake.

Podle bývalého velvyslance, který nyní působí jako výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe, by přitom umístění českého odkazu do sídla Severoatlantické aliance bylo žádoucí. „Každý spojenec v rámci NATO Arts Programme dal nějaký umělecký předmět. Jen Česká republika zatím nedodala žádný. Snaha byla, ale opět se tak počesku vytratila,“ upozornil Landovský.

Podle mluvčího Drakea rozhodně neplatí, že by každý spojenec měl v centrále svůj exponát. „Klíčová priorita naší diplomacie v NATO je zajistit, abychom byli bráni jako spolehlivý a dobrý spojenec,“ dodal. Ministerstvo obrany na dotazy dosud neodpovědělo.

V roce 2018 v době stěhování organizace do nového sídla v Bruselu spustila Aliance umělecký program NATO Arts Programme, jehož cílem bylo vyzdobit novou budovu. Členské státy vyzvala, aby přispěly uměním reprezentujícím jejich vlastní národní zkušenosti a pojetí nejisté rovnováhy mezi válkou a mírem.

Několikametroví motýli s trupem napodobujícím stíhačku spitfire mají mechanická mávající křídla. Podle jejich autora, výtvarníka Davida Černého, jde o poctu československým stíhacím pilotům, kteří za druhé světové války sloužili v britské armádě. Na fasádu obchodního domu Máj bylo dílo instalováno loni v květnu.

„Turistická atrakce i typický kýč“

U veřejnosti i odborníků to vzbudilo rozporuplné reakce. Předseda výboru pro kulturu pražského magistrátu Jan Wolf (KDU-ČSL) požádal městskou firmu Prague City Tourism o vyjádření, jak na dílo reagují turisté.

„Uvedli, že pro turismus to má přidanou hodnotu, že je to rozšíření turistického zájmu mimo Královskou cestu a je to jakási atrakce. Já na rovinu říkám, že s tím problém nemám. Mně se motýli líbí, ale je to můj názor, ne názor města,“ řekl.

Naopak kritikem díla bylo například občanské sdružení Klub Za starou Prahu. Předseda sdružení Richard Biegel motýly označil za příklad typického kýče. Loni upozorňoval na to, že odbor památkové péče pražského magistrátu záměr schválil, a to navzdory tomu, že plastiky odmítl Národní památkový ústav.

Obchodní dům na rohu Spálené a Národní vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL, který v roce 1968 založil autor ještědského vysílače Karel Hubáček. Máj se zákazníkům otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.

V květnu 2022 začala rozsáhlá rekonstrukce budovy za 4,5 miliardy korun, zákazníkům se obchodní dům znovu otevřel loni 24. června. V devíti patrech nyní Máj nabízí obchody, restaurace i zážitkovou expozici.