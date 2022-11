Kvůli dezinformacím si zameťte před vlastním prahem, vyzval Rakušana poslanec

„Až budete předkládat zákon o dezinformacích, zameťte si před vlastním prahem. Nelžete, nedezinformujte a nestrašte lidi,“ vyzval poslanec Králíček ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana.

Hnutí ANO vetovalo v úterý schválení vládního návrhu již v prvním čtení, aby mohlo předkládat vlastní pozměňovací návrhy k zákonu, který se týká datových schránek.

„Datová schránka je skvělý nástroj pro podnikatele, kteří potřebují komunikovat se státem. Od 1. ledna ji ale bude muset mít každý. Tuto povinnost odhlasovala minulá Sněmovna právě v čele s ANO. Přitom je u nás stále 17 % občanů digitálně negramotných. Pro ty bude používání datových schránek nesmírně obtížné. Budeme se dál do konce roku snažit výjimku pro fyzické osoby nepodnikající prosadit. Pokud to kvůli vetu ANO nestihneme, poděkujte, milí senioři, hnutí ANO,“ komentovalo to hnutí STAN na své oficiální facebookové schránce.

„Je to ukázka strašení seniorů a zvětšování napětí ve společnosti,“ reagoval pobouřeně poslanec Králíček ve Sněmovně.

„Pokud senior nechce elektronicky komunikovat, tak ať to nedělá, a pak ani nebude mít datovou schránku,“ oponoval návrhu vlády v úterý ve Sněmovně. Neprosadil zamítnutí vládního návrhu, jímž se nyní bude zabývat výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Sněmovny.

Děkujeme za propagaci, reagoval poslanec STAN na Králíčka

„Co jsme napsali na sociálních sítích, za tím si stojíme a děkujeme za propagaci,“ zareagoval místo nepřítomného ministra Rakušana poslanec za STAN Petr Letocha.

Datová schránka se má podle vlády fyzické osobě zřizovat výlučně na její žádost. Platí ale dál, že povinnost mít datovou schránku padne na zhruba dva miliony živnostníků. Jen elektronicky budou moci podat třeba daňová přiznání.

Stát začne datové schránky živnostníkům, kteří je ještě nemají, zřizovat od ledna příštího roku. Stejně jako dalším asi 200 tisícům právnických osob, třeba společenství vlastníků bytových jednotek, spolkům či nadacím.