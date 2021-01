Češi se vrátili k ostražitosti. Po divokém prosinci omezili pohyb, ukazují data

Nejčerstvější data ukazují situaci do minulého pátku a shrnují tak první pracovní týden po svátcích. Vyplývá z nich, že Češi chodili fyzicky do práce výrazně méně, a to až o 27 procent oproti stavu před vypuknutím epidemie. Třeba v polovině prosince byla jejich aktivita nižší jen o patnáct procent. Na konci loňského listopadu byla nižší o 24 procent oproti normálu. Lidé také méně využívají hromadnou dopravu, a naopak více času tráví doma.