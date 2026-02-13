Výdaje za zubaře, dentální hygienu nebo rovnátka představují pro 43,6 procenta domácností zátěž, pro 13,4 procenta dokonce velkou zátěž.
Podobným strašákem jsou pro Čechy i výdaje za léky. Platby za volně prodejné i předepsané léky považuje za zátěž nebo velkou zátěž téměř 63 procent domácností.
Podle výsledků pravidelného zjišťování životních podmínek a příjmů domácností pořádaného Českým statistickým úřadem však největší výdaj domácností představuje bydlení. „Celkové měsíční výdaje domácností za bydlení činily na jaře roku 2025 v průměru za celé Česko 8 897 korun,“ uvedla Táňa Dvornáková z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. A to ještě statistici upozorňují, že nezahrnuje výdaje na hypotéky nebo na pořízení bydlení.
Část domácností měsíčně neušetří nic nebo maximálně do 250 Kč na osobu.