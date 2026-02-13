Podrobná sonda statistického úřadu: Češi se bojí výdajů za byt, léky i zubaře

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Robert Oppelt
Tereza Tykalová
,
  10:00
Přibývá Čechů, kteří se bojí návštěvy zubaře. Ne vrtání, injekce nebo pisklavého zvuku vrtačky. Ale účtu, který od lékaře na konci ošetření dostanou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Výdaje za zubaře, dentální hygienu nebo rovnátka představují pro 43,6 procenta domácností zátěž, pro 13,4 procenta dokonce velkou zátěž.
Podobným strašákem jsou pro Čechy i výdaje za léky. Platby za volně prodejné i předepsané léky považuje za zátěž nebo velkou zátěž téměř 63 procent domácností.

Podle výsledků pravidelného zjišťování životních podmínek a příjmů domácností pořádaného Českým statistickým úřadem však největší výdaj domácností představuje bydlení. „Celkové měsíční výdaje domácností za bydlení činily na jaře roku 2025 v průměru za celé Česko 8 897 korun,“ uvedla Táňa Dvornáková z odboru šetření v domácnostech ČSÚ. A to ještě statistici upozorňují, že nezahrnuje výdaje na hypotéky nebo na pořízení bydlení.

Část domácností měsíčně neušetří nic nebo maximálně do 250 Kč na osobu.

Daniel ProkopPAQ Research

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Poslanci zrychleně schvalují odklad vyplácení nové superdávky o čtvrt roku

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Na mimořádné schůzi poslanci v pátek projednávají návrh na odložení vyplácení superdávky příjemcům dosavadních sociálních podpor o čtvrt roku. Posun má podle ministra práce a sociálních věcí Aleše...

13. února 2026  5:30,  aktualizováno  10:15

Švihlíková: Odliv 600 miliard ročně z nás dělá poddané Západu. A nikdo nic nedělá

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

13. února 2026

Podrobná sonda statistického úřadu: Češi se bojí výdajů za byt, léky i zubaře

Premium
ilustrační snímek

Přibývá Čechů, kteří se bojí návštěvy zubaře. Ne vrtání, injekce nebo pisklavého zvuku vrtačky. Ale účtu, který od lékaře na konci ošetření dostanou.

13. února 2026

Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Bezohlednost! Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika...

13. února 2026  9:54

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 je omezený provoz

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Doprava na obchvatu byla kolem...

13. února 2026  8:36,  aktualizováno  9:42

Vrah Straka ve vězení zažil brutální násilí od vězňů i bachařů. Kvůli rodičům si přál smrt

Jiří Straka při rekonstrukci

Série Metoda Markovič: Straka, jejíž poslední díl v pátek zpřístupnil kanál Oneplay, přibližuje vyšetřování skutečného případu sexuálních vražd. Měl je na svědomí mladistvý vrah Jiří Straka. Jak to s...

13. února 2026  9:33

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič.

Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, jež podle prvotních informací zřejmě narazila...

13. února 2026  9:33

Jsem terčem kampaně v ruském stylu, říká Orbánův sok o videu sexu s expřítelkyní

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar (5. ledna 2026)

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní....

13. února 2026  9:31

Policie stíhá dva lidi za kolaps miliardáře a ochránce Gottových Tsoukernika

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Policisté obvinili dva lidi, kteří podle ní způsobili kolaps miliardáře Leona Tsoukernika. Podnikatel a blízký přítel Ivany Gottové minulý rok zkolaboval ve svém sídle poté, co mělo dojít na...

13. února 2026  9:04

Lidská zoo s herci, boxery a gospelem. Můj největší divadelní počin, říká režisér Tauš

Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie v Nové Spirále pražského...

Čtyřicet zcela odlišných performerů, čtyřicet identit a energií. Divadelní představení HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie pod taktovkou režiséra Viktora Tauše servíruje velkou, barevnou a hlasitou show s...

13. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Von der Leyenová je pro dvourychlostní Evropu, chce prohloubení jednotného trhu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po...

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v březnu na summitu Evropské unie předloží akční plán prohloubení jednotného unijního trhu. Oznámila to na tiskové konferenci po skončení čtvrteční...

13. února 2026  8:52

Napadne i přes deset centimetrů sněhu, ukázali meteorologové mapu srážek

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do...

Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne i přes deset centimetrů sněhu.

13. února 2026  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.