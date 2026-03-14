Matika je u přijímacích zkoušek celkově strašákem. Richard Vaculík, ředitel společnosti HOPE a lektor matematiky, proto radí zaměřit se na příklady, které jsou založeny na stejných početních stereotypech. „Statisticky jsou to příklady se zlomky, rovnice, algebraické výrazy, úhly či procenta. Pokud si je budou žáci pravidelně opakovat, mohou se dostat na svých vysněných 20 bodů z matematiky pouze s těmito příklady,“ vysvětluje.
Proto pro žáky pátých, sedmých a devátých tříd lektoři HOPE sestavili tento velký opakovací test plný různých matematických úloh. Stáhnout si jej můžete níže.
Pro příklad jedna z úloh pro deváťáky: Včelař přepravuje sklenice s medem ke svým zákazníkům. Do jedné krabice se mu vejde 6 sklenic s medem. Celkem připravil 4 krabice s medem: 2 plné (6 sklenic) a 2 poloprázdné (3 sklenice). Celý náklad váží 58 kg, hmotnost poloprázdných krabic je dohromady 20 kg. Vypočítejte, kolik váží jedna sklenice medu.