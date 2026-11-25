Organizace pomáhající napadené zemi se v názoru na dopady změny liší. Zatímco některé očekávají negativní vliv na poskytování pomoci, jiné nepředpokládají pokles zájmu dárců.
Zvláštní daňový režim umožňuje jednotlivcům i firmám odečíst od základu daně také dary určené na obranu Ukrajiny, včetně nákupu zbraní, munice či vojenského vybavení. Platnost příslušných ustanovení zákona byla od roku 2022 několikrát prodloužena, naposledy do konce letošního roku.
Dosud lze odečíst až 30 procent základu daně. Dary ale musejí odejít z účtu nejpozději 31. prosince 2026. Pro uplatnění odpočtu musí dar směřovat zákonem stanovenému příjemci a na uznatelný účel. Příjemci darů mohou být české nadační fondy a neziskové organizace, ukrajinský stát, jeho velvyslanectví nebo ukrajinské neziskové organizace.
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„Zrušení daňové úlevy pro vojenskou pomoc Ukrajině bude mít negativní dopad na pomoc napadené zemi,“ uvedl Vasyl Kapustej z nadačního fondu Army Support. Daňové úlevy jsou podle něj jedním z benefitů, které motivují jednotlivce i firmy k podpoře Ukrajiny. Stát by měl podle Kapusteje podobné výhody podporovat, a nepřímo tak pobízet dárce k poskytování pomoci, nikoliv zavádět omezení a ztěžovat práci neziskového sektoru, který pomáhá Ruskem napadené Ukrajině.
Pokles zájmu dárců naopak neočekává Aleš Pavel z projektu Česká stopa. „Já si myslím, že pomoc bude pořád stejná, protože většina lidí a firem to nedělá kvůli tomu, že by chtěli nějakou úlevu od státu,“ řekl. Kritizoval nicméně administrativní překážky, s nimiž se organizace při poskytování pomoci potýká. Česká stopa zatím neplánuje kampaň, která by dárce motivovala k vyšším příspěvkům před koncem roku.
Jeden ze zakladatelů iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček již dříve v listopadu v rozhovoru připustil, že ukončení daňového zvýhodnění může vést ke ztrátě některých velkých dárců, fungování iniciativy na nich ale podle něj nestojí. Z reakcí dárců podle Ondráčka vyplývá, že si lidé uvědomují nezbytnost vojenské pomoci Ukrajině a jsou ochotní přispívat na nákup zbraní, přestože si to dříve nedokázali představit. Iniciativa plánuje dárce upozornit na možnost využít daňové úlevy ještě do konce letošního roku.
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Přes české sbírky na pomoc Ukrajině se loni vybralo 770 milionů korun. Dary na humanitární, charitativní či zdravotnické účely bude možné při splnění zákonných podmínek odečítat i nadále. Maximální výše odpočtu se však od příštího roku sníží ze současných 30 procent základu daně na 15 procent u fyzických osob a deset procent u firem.
Mezi další významné organizace, které zprostředkovávají pomoc Ukrajině, patří Člověk v tísni, Paměť národa či Team4Ukraine.