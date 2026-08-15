Čtyřiatřicetiletý Jakub věnuje zhruba šestinu své výplaty na dobročinné účely, rád také ve volném čase dobrovolničí. V roce 2022, po začátku války na Ukrajině, ubytoval ve svém velkém domě, který zdědil po prarodičích, tři rodiny z napadené země. „Rodinu nemám, přítelkyni také ne a nájem platit nemusím. Nejčastěji přispívám na sbírky na internetu, například Lékařům bez hranic, po začátku války se mé příspěvky zaměřily také na příspěvky na ozbrojení ukrajinské armády,“ vypráví.
Během běžného dne bylo darováno prostřednictvím Donio.cz a Darujme.cz mezi půl milionem a milionem denně, v souvislosti se začátkem války na Ukrajině či s případem nemocného Martínka se však příspěvky zvýšily na vyšší desítky milionů korun.