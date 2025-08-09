Darování vajíček jako byznys. Ženy inkasují desetitisíce, dělají to pro peníze, přiznávají

O darování vajíček začala čtyřiadvacetiletá Helena poprvé přemýšlet v době, kdy její sestra začala mít problémy s početím. „Viděla jsem, jak je z toho nešťastná ona i zbytek rodiny, a chtěla jsem jí tímhle způsobem pomoci,“ vzpomíná Helena.
Její sestře se nakonec podařilo otěhotnět bez její pomoci. Helena se proto rozhodla darovat vajíčka cizímu páru. „Mé rodiče zajímalo, jestli mě to nemůže ohrozit do budoucna a jestli budu moct mít vlastní děti,“ říká Helena.
Mezi příjemkyněmi jsou Češky v menšině, kolem 85 procent vajíček putuje k cizinkám.