Darovaná linka z Tchaj-wanu respirátory nevyrábí. Zastarala, firma na ní tratí

Linky na výrobu ochranných pomůcek, které Česko získalo začátkem loňského roku, měly pomoci omezit závislost na dovozu levných a často nekvalitních roušek a respirátorů ze zahraničí, především z Číny.

Tchajwanský dar byl na konci roku 2020 prezentován jako poděkování českému lidu za kritické postoje vůči komunistické Číně. Pět linek na výrobu ochranných pomůcek mělo do Česka zamířit v době, kdy na tuzemském trhu panoval nedostatek respirátorů i roušek, které si lidé šili doma.

Tehdy dar dohodl předseda Senátu Miloš Vystrčil, který na Tchaj-wan zamířil v září 2020. „Ano, jedná se o dar, který nás nic nestál. Stát má tak k dispozici zařízení, které je schopné v okamžiku, kdy to bude potřeba, vyrábět kvalitní respirátory, a tudíž nehrozí riziko, že je budeme draze nakupovat například z totalitních zemí,“ uvedl v úterý pro iDNES.cz Vystrčil.

Z pěti linek má však stát dneska pouze jednu. Tu navíc pronajímá. Zbylé čtyři linky vlastní soukromé společnosti.

„Jedna linka byla darovaná státu přes státní podnik Technický a zkušební ústav stavební Praha (TZÚS Praha). Čtyři linky převzalo Evropské centrum na vývoj a výrobu respirátorů (ECVVR),“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Senátu Lada Faldynová.

Redakce iDNES.cz oslovila i ECVVR s dotazem, jak s linkami naložilo a zda jsou v provozu. „V letošním roce linky využívány nebyly. Všechny čtyři linky jsou u nás, v našich halách. Poptávka je pokrývána skladovými zásobami,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí společnosti Good Mask Aleš Povr. Další využití linek podle něj záleží na nabídce a poptávce.

„Spolupráce s tchajwanským výrobcem linek měla od počátku charitativní nekomerční rozměr, tedy ekonomický přínos nebyl vyhodnocován. Počátkem loňského roku linky pomohly soběstačnosti Česka v oblasti výroby respirátorů, následně již vyráběly pouze respirátory pro charitativní účely,“ doplnil Povr.

Linka je dnes už zastaralá

Stát svou jedinou linku prostřednictvím TZÚS Praha pronajímá zlínské společnosti Spur. Ta za ni podle mluvčí společnosti Veroniky Kendzierské platí milion ročně. Přitom linka již žádné ochranné pomůcky nevyrábí.

„Linka stojí v jedné z výrobních hal Spuru a je dlouhodobě nevyužívaná,“ potvrdila pro iDNES.cz Kendzierská. Firma podle jejích slov podepsala smlouvu na tři roky.

„Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu se ohledně výše nájmu vycházelo z hodnoty daru a souvisejících nákladů, zohledněny byly i další aspekty, například životnost,“ vysvětlila výši nájmu za ministerstvo Miluše Trefancová.

Kendzierská ze společnosti Spur pro iDNES.cz zdůraznila, že o produkty výrobní linky není na trhu zájem: „Nejen z důvodu dnes již zastaralého typu její produkce.“

„Stanovená výše ročního nájmu odpovídá přibližné výši celkové nákupní ceny linky. V současné době je navíc mimo provoz a bez hospodářského využití, takže nájem je pro nás pochopitelně vysoce ztrátový,“ doplnila dále.

Firma se však dohodla na dodatku k původní smlouvě, nyní platí roční nájem pouze 24 tisíc korun.

Budoucnost linky? Bez komentáře

„Nadále udržujeme technickou a výrobní připravenost linky pro případ změny pandemické situace v Česku a v případě opětovného zprovoznění linky by došlo k obnově závazku k hrazení nájemného až do původně sjednané výše,“ dodala Kendzierská s tím, že firma má smlouvu uzavřenou do 29. února 2024.

Redakce iDNES.cz také zjišťovala, co bude s linkou po uplynutí nájemní smlouvy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pro iDNES.cz uvedlo, že linka je záležitostí TZÚS Praha. Státní organizace odpovědi na redakční dotazy zaslala na žádost MPO na resortní tiskový odbor, ten je však odmítl vydat.

„Naše vyjádření jsme vám již zaslali,“ tvrdí mluvčí ministerstva Vojtěch Srnka. Z resortu ovšem dorazily pouze odpovědi na stanovení nájemného za linku, dotazy na její budoucnost po vypršení nájmu zůstaly bez komentáře.