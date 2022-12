Pro dárky do zoo. K mání jsou plyšová i živá zvířata, suvenýry či zážitky

Za to získají darovací certifikát či děkovný list a obrázek „svého“ zvířete. Dárky ale mohou mít i klasičtější podobu: od vánočních přání přes suvenýry, hračky, kalendáře, oblečení či ručníky až po zajímavé zážitkové programy.

Snídaně s luskouny v Praze

„Dárek v podobě snídaně s luskouny nebo celodenní péče o hrochy, žirafy či šelmy v naší zoo si bude obdarovaný jistě pamatovat po celý život,“ míní mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. S adopcí zvířat v Česku začal před více než třiceti lety jako první Safari Park ve Dvoře Králové. „Jsme rádi že tento projekt již dávno „adoptovaly“ i ostatní zoo. Před Vánoci zájem tradičně stoupá,“ říká mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Chovatelem v safari parku

Aby zahrada své příznivce ještě více motivovala, spustila adopční kampaň spojenou se soutěží. „Kdo do konce ledna 2023 adoptuje jakékoli naše zvíře, zařadí se do soutěže o možnost stát se na jeden den chovatelem v safari parku. Vítěz tak nahlédne do zákulisí světově proslulých chovů. Další výherci vyrazí s průvodcem na soukromou prohlídku areálu, která skončí setkáním se žirafami,“ slibuje ředitel zařízení Přemysl Rabas.

Safari park, kde se točí televizní seriál ZOO, nabízí také třeba trička, jaká nosí seriáloví hrdinové, ale i zážitky, při nichž si obdarovaní užijí buď práci chovatele, nebo třeba silvestrovský pobyt s neomezeným vstupem do parku osvětleného statisíci světel či speciální večeři inspirovanou (gastro)putováním po stopách Zikmunda a Hanzelky Afrikou.

Speciální přání i běh

O adopci zvířat velmi stojí i zoo v dalších městech. Každá kromě toho nabízí i vlastní speciality. Například v Brně si zájemci mohou vybrat ze dvou projektů: Nakrm mě, který umožňuje koupit na webu zoo do virtuálního košíku konkrétní krmení pro zvířata, nebo Pošli přání. „Svým blízkým nebo i našim zvířatům může kdokoli poslat některé z přání se zvířecími motivy, jehož minimální cena je 100 korun. Od částky 300 korun výše obdrží dárce i jednu vstupenku do zoo zdarma, kterou může poslat obdarovanému spolu s přáním,“ popisuje mluvčí brněnské zahrady Michal Vaňáč.

V Ostravě lze kromě symbolické adopce některého z více než pěti tisíc zvířat či nákupu potravin do zookuchyně darovat pod stromek také startovné na příští charitativní běh areálem zahrady. Registrace běžců je již spuštěná a zájem bývá obvykle větší než počet míst.

„V srpnu pořádáme charitativní běh na podporu některého z ohrožených druhů zvířat. Příští rok poběžíme už posedmé, tentokrát pro korály – fascinující tvory, kteří patří do stejné skupiny jako sasanky nebo medúzy. Na první pohled vypadají jako rostliny nebo oživlé kameny, ale jde o bezobratlé živočichy, kteří tvoří základ ekosystému korálových útesů. Ohrožují je změny klimatu, nadměrný rybolov a znečištění moří. Korálové útesy přitom patří spolu s tropickými deštnými pralesy k ekosystémům s největší biodiverzitou na Zemi,“ uzavírá mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.