Válka mi zbystřila smysly, směr letadla poznám podle zvuku, říká Stomatová

„Strach je dobrý. Nutí vás zajišťovat si maximální bezpečnost. Zjišťovat si všechny informace, když jdete na frontovou linii. Zároveň vás brzdí v tom překračovat nějakou momentální psychologickou hranici, kdy už opravdu riskujete život“, vysvětluje novinářka a zároveň přiznává, že mentální hranice toho, co je nebezpečné, se s časem stráveným ve válečné zóně posouvá.

„Proto s mým kolegou kameramanem Jánem Schürgerem máme zásadní pravidlo: pokud se jeden z nás na základě všech dostupných informací rozhodne, že tam a tam nepojedeme, druhý to akceptuje a nejede se tam. Bezpečnost je prioritou pro nás oba.“

Sesypat se nesmím

Ruská agrese na Ukrajině byla pro Darju Stomatovou první reportérskou zkušeností z válečného prostředí.

„Na začátku invaze veškeré moje úsilí a mentální nastavení směřovalo k tomu maximálně dobře odvést svou práci, takže emoce jsem dávala nějak stranou. Ale když jsem pak viděla poprvé mrtvé vojáky, došlo mi, že to jsou něčí otcové, synové, bratři. Řekla jsem to Honzovi a on mi odpověděl, že pokud budu takto uvažovat, tak můžeme jet rovnou domů. Ty emoce by mi bránily v práci. Od té chvíle jsem se naučila rozlišovat, kdy mohu dát nějakým emocím průchod a kdy ne. Během práce si nemohu dovolit sesypat se, i proto, že by to bylo demotivující pro lidi, se kterými tam natáčíme.“

Realita války k ní ale dolehla ještě dřív. Ve chvíli, kdy jeli s kameramanem autem a vojáci po nich začali střílet z kalašnikovů.

„To byl velmi zvláštní moment. Byli jsme asi sto metrů od ukrajinské jednotky a najednou jsem slyšela rány. Ale nebylo to tak, že by mě hned napadlo: to je střelba. Bylo to poprvé, co jsem něco takového slyšela. Honza, který už zkušenosti z válečných konfliktů měl, naštěstí okamžitě zařval, ať se kryju. Dodatečně jsme zjistili, že na nás zaútočila ukrajinská teritoriální obrana, která si nás spletla s diverzní jednotkou. To byla chvíle, kdy mi opravdu došlo, že tohle je válka.“

Pro spoustu vojáků je podle Darji Stomatové často překvapením, když za nimi na frontu přijede jako reportér žena.

„Vesměs mívám kladné reakce. Oni to vnímají jako potvrzení, že když to zvládne žena, zvládnou to také. Zároveň funguje z jejich strany i trošku opatrovnický instinkt. Vzpomínám si na začátek války. Bylo to na frontové linii těsně nad Charkovem, asi kilometr od ruských jednotek. Chystala jsem se, oblékala jsem si helmu a vestu. V tu chvíli za mnou přišel velitel 92.brigády, se kterou jsme natáčeli, zaťukal mi na helmu a říká: Holčičko, vážně tam chceš jet? Tak hlavně na sebe dávej pozor.“

Západnímu novináři řeknou Ukrajinci víc

Novinářka vnímá Ukrajinu jako zemi, která na jedné straně velmi hrdinně vzdoruje ruské agresi, na druhé má ale dost svých vnitřních problémů, před kterými by se neměly zavírat oči.

„Pravidelně se setkávám s tím, že jako západnímu novináři mi Ukrajinci řeknou na kameru věci, které by do éteru ukrajinské televize neřekli. Jsou kritičtí. Vědí, že velkým problémem země je korupce. Slyšela sem i hlasy, že kdyby na Ukrajině byla vyhlášena válka a nikoliv „jenom“ válečný stav, tak by se korupce trestala jinak než pouze vězením. Ukrajinci by takový postup podporovali. Jsou přesvědčeni, že kdyby tam nebyla korupce v takové míře, už by zvítězili.“

Snaha neinformovat o tom, že se něco děje špatně, by podle novinářky akorát nahrávala dezinformátorům. „Každý člověk pochopí, že se na Ukrajině dějí i špatné věci. Podstatné je, že ta země se s tím snaží něco dělat“.

V souvislosti s českou dezinformační scénou také odpovídá reportérka moderátorce Elen Černé na otázku, jak se jí čtou komentáře devalvující nebo rovnou popírající zločiny, které Rusko na Ukrajině páchá.

„Samozřejmě se mi to čte těžce. Ale já mohu odpovídat jenom sama za sebe, za to, aby moje práce byla co nejvíc korektní, abych přinesla ucelené zpravodajství a abych ukázala ty ukrajinské příběhy našemu národu. Myslím, že nemá smysl někoho přesvědčovat, že nenatáčíme někde v kulisách tady v Česku. Pokud to někdo nechápe a nevěří, je to věc svědomí těch lidí. Třeba to jednou pochopí. Jen doufám, že se situace nevyhrotí natolik, abychom i my tady cítili, co znamená válka. Ostatně i to je důvod, proč se neustále na Ukrajinu vracím. Můžu ukazovat, že to je velmi závažný konflikt, který není vůbec tak daleko, jak si někdo může myslet.“

Zvuk dronu nezapomenete

V Rozstřelu popisuje reportérka Darja Stomatová také to, jak válka změnila její vnímání světa i bezprostřední reakce.

„Jakmile na vás jednou útočí dron, nikdy ten zvuk už nezapomenete. Vždy ho budete míst spojený s nebezpečím. Já jsem po zkušenostech z války velmi alergická na zvuky dronů i letadel. Na druhou stranu, aniž bych se podívala, okamžitě teď poznám, z jaké strany letí a kam letí. Je zajímavé, jak se váš organismus rychle dokáže vycvičit.“

Jak získává reportér po příjezdu do místa dění první kontakty? Nakolik je ruština, mateřský jazyk Darji Stomatové, ještě na dnešní Ukrajině pomocníkem? Kdy se jí nepodařilo udržet si emocionální odstup? A proč se říká, že válečné zpravodajství je závislost? I o tom mluví Darja Stomatová dále v Rozstřelu.