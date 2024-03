Výbušný dárek pro Putina. Akce Robert ďábel dostala na frontu 10 tun trhaviny

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Deset tun plastické trhaviny, k tomu deset tisíc rozbušek a deset kilometrů šňůry na propojování náloží, které se říká bleskovice. To je obsah zásilky, kterou si na Ukrajině převzala policejní jednotka Kord. Část si odebraly i speciální vojenské jednotky.

Celková částka, která se v rámci kampaně nazvané Operace Robert ďábel v minulém roce vybrala, přesáhla 14 milionů korun.

Plastická trhavina Black Dough na bázi PETN (pentrit) pochází od předního českého výrobce munice STV GROUP. Podle informací na stránkách iniciativy na nákup i dopravu dohlíželo ministerstvo obrany.

Plastická trhavina Black Dough je jednoduše tvarovatelná a ideální pro práci ženijních jednotek a speciálních sil, které potřebují speciální trhaviny různých tvarů pro přesné demoliční práce při ničení nevybuchlé munice nebo pro plnění dalších úkolů.

„Trhavina je odolná a výkonná i pro použití pod vodou nebo při extrémních teplotních podmínkách,“ doplnil spoluautor iniciativy Martin Ondráček.

Operace DRÖNBUMM

Iniciativa Dárek pro Putina již spustila i další kampaň na dodání plastické trhaviny ukrajinské armádě s názvem DRÖNBUMM. Opět by se mělo jednat o 10 tun, na které je potřeba vybrat 15 milionů korun. „Takovéto množství by bohatě stačilo třeba na vyzbrojení 10 000 FPV dronů a ještě by zbylo dost na další zajímavé využití,“ říká k operaci iniciativa.

Dodávky by mělo koordinovat velvyslanectví Ukrajiny v ČR, přebírat si je bude po vybrání celé částky přímo ukrajinská armáda.

Sbírka Dárek pro Putina už v minulosti mimo jiné získala peníze na tank Tomáš nebo kulometná dvojčata Viktor pro protivzdušnou obranu.

Za projektem stojí podnikatel Dalibor Dědek, který vystupuje v roli garanta kampaně. „Děkuji každému, kdo je ochotný v době, kdy sám bojuje s vlastním rozpočtem, zamyslet se na tím a poslat peníze. Něco jiného jsou řeči v hospodě, ať kluci bojují. Daleko jiný level je sáhnout do peněženky, opsat číslo karty a peníze skutečně poslat,“ říká s tím, že někteří dárci přispívají opakovaně.