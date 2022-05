Kup granát za tisícovku, tank za 30 milionů. Začíná nová kampaň pro Ukrajinu

Dalibor Dědek z Jablotronu mi zavolal před třemi týdny. Hovor začal větou: "já nemůžu v noci spát a chtěl bych Vám říct proč." Tak vlastně vznikla kampaň Dárek pro Putina. Video, které tady vidíte v úplné premiéře je jen malým kouskem toho, co jsme připravili. Myslíme si, že válka se vyhrává zbraněmi. A chceme o tom mluvit veřejně. Třeba už zítra na tiskové konferenci. Mrkněte na náš web - ještě ho ladíme ale už to maká. Adresa je ve videu a to si dejte se zvukem. Je to lepší. Martin