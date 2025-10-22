Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Střelu s plochou drahou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má raketa dolet 3 tisíce kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů.
„Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L-39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Raketa je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování,“ uvedla ke sbírce na zbraň iniciativa.
|
Je tu další „dárek pro Putina“. Lidé vybrali 60 milionů na nákup houfnic
Drábová se veřejně angažovala v podpoře Ukrajiny, například právě v projektu Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu.
„S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu Flamingo, která má dolet 3 tisíce kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála,“ uvedla iniciativa na síti X. V jejím dosahu by tam byla Moskva i Petrohrad.
|
V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář
Výrobce podle Dárku pro Putina souhlasil s tím, že na jednu z raket iniciativa vyhlásí sbírku i s tím, že ponese jméno DANA 1. „Speciálně pro nás také vypočítal její cenu,“ stojí na stránkách sbírky.
Cílová částka je stanovena na 12,5 milionu korun. „Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl,“ dodali organizátoři sbírky.
|
OBRAZEM: Když je Nový rok v únoru. Dárek pro Putina vydal válečný kalendář
Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony.
Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70, nazvaný Přemysl, za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.