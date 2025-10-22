Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové, doletí až do Moskvy

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo. Zbraň se rozhodla pojmenovat DANA 1, po zesnulé předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Iniciativa Dárek pro Putina nakupuje za peníze z veřejných sbírek zbraně a další materiál pro Ukrajinu. Na raketu potřebuje vybrat 12,5 milionu korun, k středečnímu poledni lidé přispěli 1,3 milionu korun.

Válka na Ukrajině

Střelu s plochou drahou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakci na neochotu zahraničních partnerů poskytnout ukrajinské armádě zbraně dlouhého doletu. Podle Dárku pro Putina má raketa dolet 3 tisíce kilometrů, rychlost 900 kilometrů za hodinu a hmotnost hlavice až 1150 kilogramů.

Pracovníci kontrolují řízenou střelu Flamingo v tajné továrně společnosti Fire Point na Ukrajině. (18. srpna 2025)
Pohřeb Dany Drábové
„Střely používají tryskový motor, pravděpodobně původně určený pro cvičné letouny Aero L-39 Albatros, kterých má Ukrajina ve skladech dostatek. Raketa je údajně odolná vůči zbraním působícím na elektroniku a využívá speciální GPS systémy s odolností proti blokování,“ uvedla ke sbírce na zbraň iniciativa.

Je tu další „dárek pro Putina“. Lidé vybrali 60 milionů na nákup houfnic

Drábová se veřejně angažovala v podpoře Ukrajiny, například právě v projektu Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu.

„S Danou Drábovou jsme byli domluveni, že jednou po ní pojmenujeme nějakou zbraň. To jednou přišlo bohužel až po jejím odchodu. Chceme koupit ukrajinskou raketu Flamingo, která má dolet 3 tisíce kilometrů a unese tunu trhaviny a dát jí jméno DANA 1. Dana by se tomu asi dost smála,“ uvedla iniciativa na síti X. V jejím dosahu by tam byla Moskva i Petrohrad.

V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář

Výrobce podle Dárku pro Putina souhlasil s tím, že na jednu z raket iniciativa vyhlásí sbírku i s tím, že ponese jméno DANA 1. „Speciálně pro nás také vypočítal její cenu,“ stojí na stránkách sbírky.

Cílová částka je stanovena na 12,5 milionu korun. „Po zaplacení bude střela předána Ozbrojeným silám Ukrajiny. Ty rozhodnou o termínu, kdy bude použita, a určí pro ni cíl,“ dodali organizátoři sbírky.

OBRAZEM: Když je Nový rok v únoru. Dárek pro Putina vydal válečný kalendář

Iniciativa Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony.

Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě raketomet RM-70, nazvaný Přemysl, za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.

