Ruské drony v Česku. Na náměstích se objeví makety smrtících Šáhedů

Dron Šáhed na Ukrajině ničí energetickou infrastrukturu a útočí na civilní obyvatelstvo. Právě na makety těchto bezpilotních letounů budou moci obyvatelé 17 českých měst v sobotu a neděli narazit.
Iniciativa Dárek pro Putina nechala vyrobit celkem 22 maket, z nichž 4 budou na Slovensku. Výroba trvala podle Ondráčka dva měsíce. Na projektu autoři pracovali od loňského září. Rozmístění modelů se váže také k výročí ruské invaze na Ukrajinu – od té za týden 24. února uběhnou čtyři roky.
Nápad vytvořit maketu zbraně vznikl podle Ondráčka v létě minulého roku. Při svých cestách na Ukrajině navštívil továrnu na výrobu dronů. Tam poprvé viděl i íránský Šáhed a byl šokovaný jeho velikostí. „Když ho vidíte na obloze, tak nemáte žádné měřítko, ale když u něj stojíte, zjistíte, jak je obrovský,“ popsal pro redakci iDNES.cz.
Autoři nechali vyrobit první verzi – z papíru – loni před Vánoci. Při veřejném promítání filmu Velký vlastenecký výlet pak mohly děti na model napsat jakýkoli vzkaz. Ondráčka už tehdy zaujalo, jak velikost dronu šokovala i děti.
Cílem tvůrců bylo, aby samotné modely žily dál. Hledali tak pevný materiál, ze kterého je bude možné vyrobit. Výrobu zaštiťovala firma, která se specializuje na filmové dekorace, scénografii, výrobu maket a rekvizit. Ondráček je přesvědčený, že modely, které se o víkendu objeví v českých městech, jsou věrnými kopiemi samotného válečného dronu.
Podle něj se jedná o organizačně velmi náročnou akci. Na místa s vystavenými maketami dohlédne soukromá ochranka, aby se zabránilo případnému zničení.
Na většině ze sedmnácti míst proběhnou doprovodné akce související s výročím války. Návštěvníci mohou na drony narazit v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Karlových Varech, Olomouci, Hradci Králové, Jičíně, České Lípě, Táboře, Mělníku, Opavě a v Liberci.
„Šáhed je strašně nebezpečná zbraň, protože je relativně levná, lítá relativně blízko a má dlouhý dolet. Je to zbraň, kterou Rusové primárně používají proti civilním cílům a proti energetické infrastruktuře,“ doplnil Ondráček s tím, že autoři chtějí výstavou upozornit především na nebezpečí ruského režimu a jeho zbraní.
„Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i naše země,“ upozornil.
Instalace budou doplněny i o grafické vizualizace. Ty návštěvníkům zobrazí dominanty jejich města, jak by vypadaly po zásahu dronem Šáhed. Například vizualizace v Praze tak zobrazí Staroměstský orloj po zásahu.
U maket budou také vysvětlující panely. Návštěvníkům představí záměr projektu a fungování dronů. Upozorní také na to, že když válka na Ukrajině dopadne špatně, mohou ty stejné drony lítat i nad územím České republiky, uzavřel Ondráček.
10. ledna 2026