Ruské drony v Česku. Na náměstích se objeví makety smrtících Šáhedů

Lukáš Linhart
  15:11
Iniciativa Dárek pro Putina o víkendu rozmístí na sedmnácti náměstích v České republice makety íránských dronů Šáhed, které ve válce proti Ukrajině využívají Rusové. Nápad vznikl loni na Ukrajině při návštěvě továrny na výrobu dronů, popsal pro iDNES.cz spoluorganizátor iniciativy Martin Ondráček. Výstava proběhne při příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze.

Dron Šáhed na Ukrajině ničí energetickou infrastrukturu a útočí na civilní obyvatelstvo. Právě na makety těchto bezpilotních letounů budou moci obyvatelé 17 českých měst v sobotu a neděli narazit.

Iniciativa Dárek pro Putina nechala vyrobit celkem 22 maket, z nichž 4 budou na Slovensku. Výroba trvala podle Ondráčka dva měsíce. Na projektu autoři pracovali od loňského září. Rozmístění modelů se váže také k výročí ruské invaze na Ukrajinu – od té za týden 24. února uběhnou čtyři roky.

Nápad vytvořit maketu zbraně vznikl podle Ondráčka v létě minulého roku. Při svých cestách na Ukrajině navštívil továrnu na výrobu dronů. Tam poprvé viděl i íránský Šáhed a byl šokovaný jeho velikostí. „Když ho vidíte na obloze, tak nemáte žádné měřítko, ale když u něj stojíte, zjistíte, jak je obrovský,“ popsal pro redakci iDNES.cz.

Rusové osazují drony protiletadlovými střelami, ohrozí ukrajinské vrtulníky

Autoři nechali vyrobit první verzi – z papíru – loni před Vánoci. Při veřejném promítání filmu Velký vlastenecký výlet pak mohly děti na model napsat jakýkoli vzkaz. Ondráčka už tehdy zaujalo, jak velikost dronu šokovala i děti.

Cílem tvůrců bylo, aby samotné modely žily dál. Hledali tak pevný materiál, ze kterého je bude možné vyrobit. Výrobu zaštiťovala firma, která se specializuje na filmové dekorace, scénografii, výrobu maket a rekvizit. Ondráček je přesvědčený, že modely, které se o víkendu objeví v českých městech, jsou věrnými kopiemi samotného válečného dronu.

Podle něj se jedná o organizačně velmi náročnou akci. Na místa s vystavenými maketami dohlédne soukromá ochranka, aby se zabránilo případnému zničení.

Sto milionů za pět dní. Češi se složili na mrznoucí Ukrajinu, děkuje jim i Pavel

Na většině ze sedmnácti míst proběhnou doprovodné akce související s výročím války. Návštěvníci mohou na drony narazit v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Karlových Varech, Olomouci, Hradci Králové, Jičíně, České Lípě, Táboře, Mělníku, Opavě a v Liberci.

„Šáhed je strašně nebezpečná zbraň, protože je relativně levná, lítá relativně blízko a má dlouhý dolet. Je to zbraň, kterou Rusové primárně používají proti civilním cílům a proti energetické infrastruktuře,“ doplnil Ondráček s tím, že autoři chtějí výstavou upozornit především na nebezpečí ruského režimu a jeho zbraní.

„Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může být cílem i naše země,“ upozornil.

VIDEO: Epický sestřel! Ukrajinci ukázali, jak jejich F-16 ničí ruské šahídy

Instalace budou doplněny i o grafické vizualizace. Ty návštěvníkům zobrazí dominanty jejich města, jak by vypadaly po zásahu dronem Šáhed. Například vizualizace v Praze tak zobrazí Staroměstský orloj po zásahu.

U maket budou také vysvětlující panely. Návštěvníkům představí záměr projektu a fungování dronů. Upozorní také na to, že když válka na Ukrajině dopadne špatně, mohou ty stejné drony lítat i nad územím České republiky, uzavřel Ondráček.

10. ledna 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Na více než desítce náměstích v Česku se o víkendu objeví makety ruských dronů Šáhed.
Ruský vojenský kamikadze dron Šáhed. (14. června 2024)
Ruský dron Šáhid-136 při útoku na Ukrajinu (3. listopadu 2022)
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v britském parlamentu ukázal ruský dron podle íránského vzoru Šáhed. Varoval, že Evropa musí vybudovat protidronovou obranu. (14. října 2025)
12 fotografií
Vstoupit do diskuse (68 příspěvků)

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Po zásahu na fakultě kvůli radioaktivitě se prověřuje porušení atomového zákona

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Kvůli podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v...

16. února 2026  18:15,  aktualizováno  17. 2. 15:31

Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16....

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v...

17. února 2026  13:53,  aktualizováno  15:30

Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Policie obvinila dva mladíky z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky a její mrtvé tělo pak předhodili psovi. Své otřesné počínání si navíc natáčeli. Dospělému z dvojice hrozí až tři roky...

17. února 2026  15:24

V Dejvicích pojedou vlaky pod zemí, nádraží se propojí s metrem, ukazují vizualizace

Vizualizace podzemní železniční stanice Praha - Dejvice. (17. února 2026)

Správa železnic (SŽ) zveřejnila vizualizace budoucí podoby železniční stanice Praha-Dejvice, která bude součástí spojení Praha – Letiště – Kladno. Umístěna bude pod zemí a bude mít společný vestibul...

17. února 2026  15:14

Ruské drony v Česku. Na náměstích se objeví makety smrtících Šáhedů

Na více než desítce náměstích v Česku se o víkendu objeví makety ruských dronů...

Iniciativa Dárek pro Putina o víkendu rozmístí na sedmnácti náměstích v České republice makety íránských dronů Šáhed, které ve válce proti Ukrajině využívají Rusové. Nápad vznikl loni na Ukrajině při...

17. února 2026  15:11

Hvězda hodná Hollywoodu, vzpomíná na Brejchovou někdejší Honzík z Arabely

Fenomén, vzpomíná Honzík z Arabely Ondřej Kepka na zesnulou Janu Brejchovou.

Se zesnulou herečkou Janou Brejchovou se mohla v úterý od osmé ranní v kině Lucerna rozloučit široká veřejnost. Na legendu stříbrného plátna zde vzpomínali filmoví fanoušci i řada jejích kolegů z...

17. února 2026  14:48

Čech bojující na Ukrajině dostane podmínku. Chtěl i ke kurdským jednotkám

Ilustrační snímek

Vrchní soud v Praze v úterý Lukáši Paškuliakovi potvrdil tříletý podmíněný trest za to, že chtěl v Iráku bojovat v řadách Strany kurdských pracujících (PKK) a na Ukrajině se zapojil do války proti...

17. února 2026  14:44

Pokud Rusko zaútočí, NATO ničivě udeří v jeho hloubi, varuje Estonsko

Estonští vojáci se účastní cvičení s britskou armádou u města Tapa na severu...

NATO podnikne ničivé údery hluboko na ruském území, pokud Moskva napadne Pobaltí, řekl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. Odmítl tvrzení, že by Rusko dokázalo region během několika dní...

17. února 2026  14:41

Čeká nás zásadní změna počasí. Během dvou dnů se teplota změní o 10 stupňů

Začalo astronomické jaro. Dnešní den přinesl slunečné počasí, teplotní rekordy...

Zatímco polovina Prahy a Brno si tento týden užívají prázdniny na sněhu a v minusových teplotách, druhá polovina Prahy bude příští týden na zimní počasí už jen vzpomínat. V týdenní prognóze...

17. února 2026  14:40

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Petr Pavel při diskuzi se žáky základní školy v Letňanech připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu, a zmínil, v jaké případě tak učiní. V rámci prvního dne své oficiální návštěvy Prahy...

17. února 2026,  aktualizováno  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Unikátní chata továrníka Strosse jde k zemi, její osud zpečetil loňský požár

V Liberci demolují Strossovu chatu. (17. února 2026)

Sloužila jako víkendové sídlo významného libereckého továrníka a obchodníka s textilem Franze Strosse. Chatu nad přehradou ale loni v prosinci zachvátil požár a majitel následně přistoupil k bourání....

17. února 2026  13:37,  aktualizováno  14:33

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky StB, pronásledovali herce Töpfera

Herec Tomáš Töpfer promluvil na mši za poděkování Bohu a sv. Anežce České za 33...

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby. ČTK to sdělil mluvčí...

17. února 2026  12:20,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.