Dárek pro Putina hlásí rekord. Češi letos na Ukrajinu poslali už 385 milionů

V rozhovoru s ČTK uvedl, že dárci reagují mimo jiné na rozsáhlé ruské útoky proti ukrajinským civilistům nebo na některé kroky českých a amerických politiků.
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Ke čtvrtečnímu poledni iniciativa podle Ondráčka vybrala 385,3 milionu korun. Za celý loňský rok získala přibližně 384,7 milionu korun, přičemž součástí této částky byl také stomilionový dar podnikatele Iva Lukačoviče. V roce 2024 činily příspěvky zhruba 265,2 milionu korun a o rok dříve 169,2 milionu korun. Údaje za rok 2022 nejsou podle Ondráčka přímo srovnatelné, protože peníze tehdy směřovaly na účet ukrajinského velvyslanectví a podpora hned po začátku plnohodnotné invaze v únoru byla tehdy rekordní.
Ondráček uvedl, že iniciativa sleduje počty a výši příchozích darů i okamžiky, kdy lidé přispívají. Výraznější nárůsty podle něj zaznamenává zejména po rozsáhlých ruských útocích na civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Dárci podle něj rychle reagují také na některé výroky a kroky současné české vládní koalice. „Vliv také mají protiukrajinské nebo proruské kroky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ dodal.
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Rostoucí objem příspěvků si Ondráček částečně vysvětluje také změnou postoje některých dárců k vojenské pomoci. Domnívá se, že část lidí, kteří dříve podporovali především humanitární projekty, nyní přispívá také na nákup zbraní.
Mezi letošní nejúspěšnější projekty iniciativy patřila lednová sbírka SOS Kyjev, v níž se podařilo vybrat přibližně 200 milionů korun na generátory pro ukrajinskou metropoli. Iniciativa chce projekt v nadcházející zimě znovu spustit. Podle Ondráčka už má část generátorů rezervovanou a připravuje jejich dodávky ve spolupráci s ukrajinskými partnery. Načasování sbírky bude záviset mimo jiné na vývoji zimního počasí a potřebách ukrajinské energetiky.
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Vedle humanitární pomoci pokračují také sbírky na vojenské vybavení. Iniciativa letos podle Ondráčka dodala ukrajinským jednotkám přes 210 prostředků, převážně vozidel určených k evakuaci raněných. Dárci přispívají rovněž na různé typy dronů nebo munici.
Ondráček upozornil také na očekávané změny daňového zvýhodnění darů na vojenskou pomoc Ukrajině od začátku příštího roku. Iniciativa proto chce oslovit firemní dárce s upozorněním na možnost využít současná pravidla ještě letos. Připustil, že změna může vést ke ztrátě některých větších přispěvatelů, zásadní dopad na fungování sbírek však neočekává.
Mezi další české organizace a iniciativy, které pořádají sbírky na humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině, patří například Paměť národa prostřednictvím projektu Pomozte Ukrajině, organizace Team4Ukraine nebo spolek Skupina D.
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11. srpna 2026