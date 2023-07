Mapy, telefony, prostě jako ve filmu. Češi navštívili velitelství armády v Chersonu

Lidé telefonují, na stole jsou mapy. Vypadá to tam, jak to známe z filmů, popisuje Martin Ondráček z iniciativa Dárek pro Putina návštěvu velitelství v Chersonu. Mimo jiné i tam mířila humanitární pomoc, včetně sanitky, kterou s iniciativou na Ukrajinu vezl tým Team4Ukraine. Cesta na Ukrajinu však nebyla snadná, konvoj zdržela rozbitá sanitky či byrokracie na polských hranicích.

Iniciativa Dárek pro Putina v čele se spoluautorem Martinem Ondráčkem společně s týmem Team4Ukraine vyrazila v minulém týdnu na Ukrajinu, kam vezla humanitární pomoc, včetně sedmi sanitek.

Místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek pro iDNES.cz popisuje, jak cesta na Ukrajinu a do první linie vypadala. Současně poukazuje na některé byrokratické problémy, které tým při cestě potkaly na polských hranicích. Zároveň přibližuje současný život lidí na Ukrajině či časté poplachy kvůli leteckým útokům nebo dronům.

Každý tým byl vybaven dozimetrem

Na Ukrajinu vyrazil i Martin Ondráček, který je spoluautor projektu Dárek pro Putina. „Nikdy jsme tam nebyli a jsme rádi, že nás někdo vzal,“ poznamenává k začátku výpravy Ondráček, když poté si bere slovo místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek, přezdívaný Sully.

Právě Sully se cesty zhostil jako velitel. „Jako obvykle se poslední týden před samotným výjezdem do Ukrajiny vše komplikovalo, objevovaly se na poslední chvíli technické či jiné překážky. Například ještě v den odjezdu se projevilo na jedné ze sanitek vadné turbo, které sice běželo, ale vykazovalo zvuky a chování, že jsme nevěděli, kdy odejde,“ popisuje první problémy, které nastaly ještě před odjezdem.

Každý tým byl vybaven dozimetrem. | foto: Martin Ondráček, Team 4 Ukraine

Výměna na poslední chvíli však nebyla kvůli času možná, tak tým alespoň podle Sullyho sháněl nové turbo a náhradní díly, aby měl zálohu, pokud by auto selhalo po cestě. „V týmovém skladu se už od rána finišovaly předávací a celní dokumenty pro celou expedici, tentokrát 12 vozidel. Postupně, jak přijížděli lidé z týmu do skladu, se zapojovali do finálního balení, popisování a nakládání materiálu do vozidel,“ přibližuje dále Sully.

Současně podotýká, že kvůli posledním výhrůžkám Ruska s možností útoku na jadernou elektrárnu byl každý tým vybaven dozimetrem.