Požár v Pardubicích ohrozil i drony určené pro Ukrajinu, říkají z Dárku pro Putina

  16:44
V pardubické hale, ve které v pátek ráno vypukl požár, sídlí kromě společnosti Elbit System i firma LPP Holding. Ta se mimo jiné specializuje i na výrobu a dodávku dronů Divoká svině, které míří na Ukrajinu. V pátek o tom na Facebooku informovala iniciativa Dárek pro Putina, která dodávky zbraní do válečného regionu organizuje.
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

K požáru haly v průmyslové zóně se přihlásila tajemná skupina
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
Logo skupiny The Earthquake Faction
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...
„V ČR se stal další teroristický útok na zbrojní výrobu,“ napsal Martin Ondráček, iniciátor Dárku pro Putina, na Facebooku. Zároveň zkritizoval současnou vládu za její škrty ve státním rozpočtu pro tajné služby. Podle Ondráčka bylo jen otázkou času, kdy se teroristický útok stane.

„Terčem útoku byla LPP, která taky vyrábí drony Divoká svině na které u nás teď běží sbírka. Jejich dodávka na Ukrajinu snad ohrožena není,“ stojí dál v příspěvku.

Martin Ondráček pro iDNES.cz uvedl, že dron, který společnost LPP produkuje, je velmi úspěšný a kvalitní typ leteckého přístroje. Stroj má dolet 600 kilometrů a je poháněn benzinovým motorem. Pohybovat se může rychlostí až 160 kilometrů za hodinu a unese až 12 kilogramů nákladu. Dron se umí podle Ondráčka řídit podle umělé inteligence a na cíl se zaměřuje opticky.

„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly

Iniciativa Dárek pro Putina podle Ondráčka se společností LPP Holing spolupracuje několik měsíců, doplnil Ondráček.

„Pro naši sbírku je dodáván včetně startovacího katapultu, munice a dalšího příslušenství za cenu, která je významně nižší, než je částka za kterou se běžně obchoduje na trhu,“ uvádí web Dárek pro Putina.

Požár komplexu začal podle ministra vnitra Metnara v pátek v ranních hodinách. Podle něj se s velkou pravděpodobností jedná o teroristický čin. Už dříve na ministerstvu vnitra zasedl krizový štáb. Premiér Andrej Babiš pak na 18. hodinu svolal mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu.

K žhářskému útoku se přihlásila skupina s názvem The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí, jak společnosti LPP Holding a Elbit Systems vyvíjí zbraně pro Izrael.

Skupina žhářů následně zveřejnila video, které celý útok zaznamenává. Na záběrech je vidět, jak útočníci polévají interiér benzinem a jak budova začíná hořet. Skupina pak v otevřeném dopise prohlásila, že byl útok namířen na obě společnosti, které v halách sídlí. Důvodem je podle nich jejich produkce dronů pro Izrael a jejich použití v izraelsko-palestinském konfliktu.

Už dříve policie uvedla, že pracuje se čtyřmi vyšetřovacími verzemi vzniku požáru. „V tuto chvíli nemáme informace, že by hrozilo jakékoliv další bezprostřední nebezpečí,“ řekl Metnar na tiskové konferenci.

