Tajný dárce 100 milionů pro Ukrajinu se přihlásil. Vadí mi dezinformace, uvedl

Česká iniciativa Dárek pro Putina, která kupuje zbraně pro Ukrajinu, dostala nedávno příspěvek sto milionů korun od neznámého člověka. Nyní se k daru přihlásil miliardář Ivo Lukačovič. Většina peněz půjde na nákup dronů, například na kvadrokoptéry s optickým vláknem vyráběné v Česku nebo malé „stíhačky“ určené k sestřelování ruských šahídů.
Stomilionový dar na zbraně pro Ukrajinu je po téměř čtyřech letech války mimořádný počin, podle organizátorů iniciativy Dárek pro Putina se tak štědrý donor objeví jen jednou za rok. Své jméno si nepřál původně zveřejnit.

V úterý to však již nevydržel, k daru se miliardář Ivo Lukačovič přiznal v komentářích pod příspěvkem, který řešil kauzu ohledně nákupů dronů projektem Nemesis, který vede herec Ondřej Vetchý. Lukačovič zdůraznil, že dary od menších dárců jsou taky potřebné, ohradil se proti dezinformacím, které jsou okolo kauzy. Darem chystá podpořit právě i zmíněný projekt Nemesis.

Mohl to být podvod, neměli ani licenci. Policie vyšetřuje drony pro Ukrajinu

Peníze půjdou na drony

Podle vyjádření iniciativy Dárek pro Putina měl dárce pouze dvě podmínky pro využití peněz: aby se peníze využily co nejrychleji a aby jejich podstatná část šla na různé typy a kategorie dronů. Dvanáct a půl milionu korun tak půjde na nákup 500 bojových dronů od české zbrojovky STV Group. Stroje s názvem Drönbumm 2 jsou dodávány i s municí, takže je operátoři na frontě mohou po nahrání firmware okamžitě použít.

„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky

„Je to osvědčený systém. Na Ukrajinu jsme jich už v první várce dovezli pět set a vojáci z nich byli nadšení. Na frontě se často improvizuje, pod drony se bastlí různé granáty a miny, což není vždy bezpečné. Tohle řešení je výrazně bezpečnější a profesionální. A navíc je to vzhledem k výkonu cenově dostupné,“ říká Martin Ondráček z iniciativy.

Stejná částka půjde na specializované stíhací drony určené k sestřelování ruských šáhidů. Ukrajinská protivzdušná obrana se na ně v posledních měsících spoléhá čím dál víc, protože se osvědčily a jsou daleko levnější než drahé a nedostatkové protirakety do západních systémů. Například na Ukrajině vyrobený interceptor Sting (Žihadlo) dokáže létat rychlostí až 343 kilometrů a nedávno dokonce sestřelil šáhid s tryskovým pohonem.

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Dalších pět milionů korun půjde na průzkumný dron Galka, čtyři miliony korun dostane pražský Spark Spolek vyrábějící drony s optickým vláknem. FPV kvadrokoptéry vybavené masivní cívkou mají tu výhodu, že se na rozdíl od dronů ovládaných přes radiový signál nedají zarušit. Rusové dnes mají v „optice“ značnou převahu a jediný, kdo tyto stroje v Česku dokáže postavit, je právě spolek kolem nezdolné podnikatelky Lesjy Kopčuk.

Dárek pro Putina vznikl v reakci na ruskou invazi v květnu 2022. Nezisková organizace založená jabloneckým podnikatelem Daliborem Dědkem už na vybavení pro obránce Ukrajiny vybrala více než miliardu korun, za které koupila například raketomet RM-70, tank T-72 nebo americký vrtulník Black Hawk.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

