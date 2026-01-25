Ukořistili ruský dron, v Česku ho okopírovali. A zrodil se létající Jan Žižka

Adam Hájek
Petr Topič
,
  16:37
Na Ukrajinu míří nový český dron. Díky optickému vláknu se nedá zarušit, navíc je o třetinu levnější než ostatní modely. Podle slavného husitského vojevůdce dostal jméno Jan Žižka. Reportéři iDNES.cz byli u jeho testování.

Válka na Ukrajině

Mrazivý vzduch krájí dotěrné bzučení. Nad zvlněnými loukami kousek od Berouna se prohání dron. Žádný malý elegantní mavic. Je to pořádný macek. Na první pohled působí trochu neforemně a neohrabaně, ale pilot s ním předvádí hotovou akrobacii.

S čumákem skloněným k zemi mě párkrát obkrouží kolem, až se mi zatočí hlava... a už je pryč. Vystřelí prudce do výšky, vypne motory a zvolna padá k zemi, než ho mladý pilot na poslední chvíli zvedne a udělá s ním pár salt.

Kvadrokoptéra pak zahučí do prořídlého dubového lesa. Proplétá se mezi kmeny a tancuje nad vířícím listím. Zvídavě se protáhne pod posedem, vystoupá a měkce dosedne na jeho střechu.

Vrtule se zastaví, dron ztichne.

Čeká.

Skutečně, je to „ždun“ – z ruského slovesa „ždať“ čili čekat. Tedy ten, který čeká.

Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský dron. Nazvali jej Jan Žižka. Várka prvních dvou set kusů brzy zamíří na frontu. Oproti stávajícím technologiím zaujme svou primitivní konstrukcí. Zdání klame, je velice účinný, je možné na něj umístit cívku s optickým vláknem či pilotovat pomocí rádia. Unese několik kilogramů trhaviny.
Na snímku rozebraný původní ruský dron.
Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský dron. Nazvali jej Jan Žižka. Várka prvních dvou set kusů brzy zamíří na frontu. Oproti stávajícím technologiím zaujme svou primitivní konstrukcí. Zdání klame, je velice účinný, je možné na něj umístit cívku s optickým vláknem či pilotovat pomocí rádia. Unese několik kilogramů trhaviny.
Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský dron. Nazvali jej Jan Žižka. Várka prvních dvou set kusů brzy zamíří na frontu. Oproti stávajícím technologiím zaujme svou primitivní konstrukcí. Zdání klame, je velice účinný, je možné na něj umístit cívku s optickým vláknem či pilotovat pomocí rádia. Unese několik kilogramů trhaviny.
Spark spolek vyvinul útočný dron. Jako předloha posloužil ukořistěný ruský dron. Nazvali jej Jan Žižka. Várka prvních dvou set kusů brzy zamíří na frontu. Oproti stávajícím technologiím zaujme svou primitivní konstrukcí. Zdání klame, je velice účinný, je možné na něj umístit cívku s optickým vláknem či pilotovat pomocí rádia. Unese několik kilogramů trhaviny.
Rusové drony–žduny na Ukrajině poprvé nasadili zhruba před rokem. Dnes s nimi zalétávají několik desítek kilometrů za frontovou zónu, přistanou s nimi u silnice a čekají na vhodnou oběť. Když se přiblíží obrněnec či auto s vojáky, ždun se vznese a zaútočí.

Jeden z těchto strojů loni na podzim kdesi v záporožských stepích padl do rukou vojákovi ukrajinské 102. brigády teritoriální brigády. Měl štěstí: jel v civilním autě, jinak by se na něj nejspíš ždun vrhl. Voják si ho včas všiml, ždun velkým obloukem obešel a přestřihl mu tenounký optický kabel, přes který ho ruský operátor ovládal.

Byl to dron vyvinutý vědecko-výrobním centrem Uškujnik v Novgorodu. Stroj s mystickým názvem Kníže Vandal Novgorodský se Rusům velmi osvědčil při vytlačení Ukrajinců z Kurské oblasti. Představuje perfektní ukázku, kam se dronová válka za čtyři roky posunula.

Jednoduchá kostra vyříznutá ze sklolaminátové desky. Minimum šroubů: baterka i nožky jsou ke skeletu připevněné stahovacími páskami. Vše je podřízeno co nejnižší pořizovací ceně a nejjednodušší montáži. Rusové tvrdí, že měsíčně dokážou vyrobit 50 tisíc kusů.

VIDEO: České drony s optovláknem ničí Rusy. Osvědčily se, pochvalují si Ukrajinci

Ukořistěný Vandal dnes visí na zdi malé dílny na okraji Prahy. Není to jen obyčejná trofej. Tým mladých kutilů z pražského Spark spolku ho do posledního šroubku rozebral a začal podle něj stavět vlastní drony ovládané přes optické vlákno.

„Řekli jsme si, že Rusům vrátíme to, co oni posílají nám,“ směje se šéfka spolku Lesja Kopčuk. „Zbytky těchto dronů jsem na svých cestách na Ukrajinu často vídala, ale byly nepoužitelné. Tenhle byl úplný dar z nebe,“ dodává podnikatelka, která už čtyři roky vozí ukrajinským vojákům na frontu pomoc.

Její tým během dvou měsíců podle ukořistěného žduna navrhl, odladil a začal ve velkém produkovat vlastní dron. Skoro všechno na něm je „made in Czechia“: zelená sklolaminátová kostra, nožičky z 3D tiskárny, baterky i cívky s optickým vláknem o délce 25 kilometrů. Výsledná cena je o třetinu nižší než u dřívějších modelů.

Kvadrokoptéra dostala jméno Jan Žižka. Zatímco Rusové svůj stroj pojmenovali po mýtickém (a nejspíš zcela vymyšleném) vladaři z temných dob před příchodem Rurikovců, autoři jeho české kopie se inspirovali skutečnou postavou našich dějin.

„Jana Žižku máme hluboko v paměti. Když se řekne vojevůdce, tak každému Čechovi, Moravanovi a Slezanovi naskočí Jan Žižka,“ vysvětluje Martin Ondráček z iniciativy Dárek pro Putina. Právě díky její finanční pomoci je Spark spolek „žižkodrony“ schopen vyrábět ve velkém objemu: zatím vyprodukoval asi dvě stě kusů.

V těchto dnech navíc jde do finále sbírka na 15 milionů korun. To je částka, za kterou bude tým kolem Lesjy Kopčuk schopen postavit asi pět set dalších dronů. K nečekanému úspěchu sbírky podle Ondráčka přispívají i některé kroky nové české vlády.

„Já si myslím, že Ukrajina se bez pomoci české vlády bez problémů obejde. Ale co je pozitivní: Vidíme, že po každém prohlášení Macinky, Okamury nebo Babiše na našich účtech přibývají peníze. Z toho máme radost,“ dodává Ondráček.

