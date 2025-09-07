Hrozí genetické vady i incest. Kontrola dárců spermatu a vajíček však u nás vázne

Všechno sourozenci? Odborníci varují před přilišnou volností v darování spermií i vajíček.

Kamila Bendová
Pořídit si dítě „ze zkumavky“ může mít kromě radosti i úskalí. Může se stát, že po světě bude běhat několik jeho sourozenců. V horším případě stovky i tisíce. V Nizozemsku se nedávno provalilo, že dárce spermií Jonathan Meijer je otcem tisícovky dětí. Těm hrozí, že si před každým rande nejdříve budou muset udělat test DNA, aby vyloučily vzájemné příbuzenství a incest.

Nizozemsko se přitom dárcovství snaží regulovat. V roce 2018 snížilo darování jednoho člověka na 12 odběrů a letos začal fungovat jednotný centrální registr. Jednotlivé kliniky si dříve vedly jen vlastní evidenci a desítky mužů zákon obcházely a staly se hromadnými dárci spermatu a otci mnoha dětí.

Podobný zákon jako v Nizozemsku, který nařizuje reprodukčním klinikám hlásit do centrální databáze všechny své dárce, začal platit už loni i v Česku. Ale nefunguje.

Jeden dárce spermatu byl využit k početí minimálně 67 dětí v osmi evropských zemích a nejméně na deset přenesl vzácnou genetickou mutaci.

Pijavice a baňkování po úplňku. Do tureckých nemocnic se vrací staré metody

Nové vlasy, hezčí zuby a nohy ošetřené pijavicemi. Turečtí lékaři do své nabídky čím dál víc zařazují i starodávné léčebné metody. Cílem je přitom nejen podpořit účinky standardní medicíny, ale i...

6. září 2025  18:27

Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

Americké ministerstvo obrany zareagovalo na páteční nařízení prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém výnosu udělil rezortu druhotný název ministerstvo války. Titul ministr války od soboty používá...

6. září 2025  17:46

