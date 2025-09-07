Nizozemsko se přitom dárcovství snaží regulovat. V roce 2018 snížilo darování jednoho člověka na 12 odběrů a letos začal fungovat jednotný centrální registr. Jednotlivé kliniky si dříve vedly jen vlastní evidenci a desítky mužů zákon obcházely a staly se hromadnými dárci spermatu a otci mnoha dětí.
Podobný zákon jako v Nizozemsku, který nařizuje reprodukčním klinikám hlásit do centrální databáze všechny své dárce, začal platit už loni i v Česku. Ale nefunguje.
Jeden dárce spermatu byl využit k početí minimálně 67 dětí v osmi evropských zemích a nejméně na deset přenesl vzácnou genetickou mutaci.