Chybí krev. Novými dárci mohou být od července i gayové, kteří mají sex

Zatím platí pravidla, která kvůli obavám ze šíření HIV znemožňují darovat krev sexuálně aktivním homosexuálům včetně těch, kteří jsou v dlouholetém monogamním vztahu. Ministerstvo zdravotnictví však ve shodě se Společností pro transfuzní lékařství přichystalo zásadní změnu.

Z podmínek pro dárce vypustilo zákaz dárcovství mužů, kteří měli pohlavní styk s muži v posledních šesti měsících. Stopka bude od 1. července platit pro všechny lidi, včetně gayů, kteří provozují rizikové sexuální praktiky.

„Změny odpovídají přístupu většiny států Evropské unie. Nově budou z dárcovství krve vyřazeny na čtyři měsíce ty osoby, které měly chráněný nebo nechráněný anální pohlavní styk s novým sexuálním partnerem či s více partnery, nebo poskytly sex za peníze, drogy či jinou protihodnotu v posledních čtyřech měsících. Týká se to všech, bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Ačkoli sexuální orientace nebyla ani dříve přímým kritériem, vedla k vyloučení gayů kvůli šestiměsíčnímu zákazu darování po pohlavním styku.

Společnost pro transfuzní lékařství nyní podle metodiky upravuje svá doporučení, kterými se řídí všechny transfuzní stanice. „Zavést ji do praxe představuje pro jednotlivá zařízení administrativní i faktickou zátěž. Nevím, zda se to všem podaří stihnout do 1. července, ale předpokládám, že se o to budou snažit,“ uvedl lékař a předseda společnosti Petr Turek.

Doplnil, že dotazník dárce v současnosti neobsahuje otázky na sexuální chování nebo na sexuální orientaci, informace o jednotlivých rizicích jsou ale obsaženy v Poučení dárce. Právě to má být upraveno.

Modernější testování krve

Kromě této novinky se od 1. července podle vyhlášky ministerstva mění také testování krve na virová onemocnění. „Do algoritmu vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a krevních složek přibude vyšetření nukleových kyselin virů HIV a žloutenek (hepatitid) typu B a C. To zaručí o něco časnější průkaz infekce u případně čerstvě nakažených dárců,“ vysvětlil Turek.

Zároveň podle něj přibude test na protilátky proti jádrovému antigenu hepatitidy B, který se drží v těle nejdéle a potvrzuje probíhající nebo již dříve prodělané onemocnění. „Tím se zvýší pravděpodobnost záchytu případných nosičů viru hepatitidy B,“ upřesnil Turek.

Poslankyně Klárka Kocmanová (Piráti) patří mezi politiky, kteří se o darování krve homosexuály zasazovali. „Rizikové sexuální chování je něco, čeho se dopouštějí nejen muži mající sex s muži, ale často i heterosexuálové a další, takže nám ta podmínka přišla jako diskriminační. Proto jsme se zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou oslovily Společnost pro transfuzní lékařství a hledaly způsob řešení,“ vysvětlila poslankyně.

„V tuhle chvíli platí, že muži, co žijí s mužem, nemohou darovat krev. Přitom to není rizikové sexuální chování, když jste s někým ve vztahu dlouhodobě,“ upozornila Kocmanová. A dodal, že zná několik lidí, kteří by rádi darovali krev, ale nyní nemohou. I když mají vzácné krevní skupiny, po kterých je poptávka.

Bez cizí krve by dívka nepřežila

Podle Českého červeného kříže dostane během života každý člověk průměrně čtyřikrát transfuzi a dvanáctkrát preparát vyrobený z krve. Mnozí lidé po úrazech, operacích, transplantacích či léčbě otrav by bez cizí krve nepřežili. Tak jako Berenika ze Vsetínska, která se narodila předčasně loni v květnu.

„Jsem šťastná, že dcerka mohla své první narozeniny oslavit doma. Když se narodila, vešla se mi do dlaně. Vážila 650 gramů. Nedokázala sama dýchat. Bojovala o život. V nemocnicích žila půl roku. Bez transfuzí, které dostala ve Zlíně a pak i v Brně, by to nezvládla,“ líčí Bereničina maminka, která dřív také darovala krev a dárcům je vděčná.

Nemocnicím cenná tekutina často chybí, hlavně v létě, kdy je nejvíce zraněných. I to je důvod, proč Světový den dárců krve, který se každý rok slaví 14. června, využila krevní centra a transfuzní stanice i letos k poděkování pravidelným dárcům a zároveň k lákání nových.

V Brně pořádají festival, akce jsou i jinde

Například brněnská fakultní nemocnice a jihomoravští záchranáři v pátek pořádají první ročník festivalu Daruj krev, Brno!, který nabízí zábavu i drobné odměny každému, kdo přijde bezplatně darovat krev.

„Z orloje na náměstí Svobody bude od 11 do 23 hodin padat speciální edice skleněných kuliček s kapkou krve a logem Fakultní nemocnice Brno,“ říká mluvčí této nemocnice Martin Drozd.

Na oslavy, rozhovory s odborníky či drobné odměny se mohou těšit také bezplatní dárci, kteří přijdou na odběry do krevních center nebo transfuzních stanic v Praze, Ostravě i jinde.

V Plzni vyjdou do ulic slečny Hrdosti. Zájemce informují o Světovém dni dárců krve, budou rozdávat letáčky i drobné dárky.