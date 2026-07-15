V Česku každý rok onemocní asi tisíc pacientů leukemií či jinou nebezpečnou chorobou krve. Pro mnohé z nich je poslední nadějí zdravá kostní dřeň od dárce. Asi čtvrtina se jí dočká od příbuzných. Většině ale nezbývá než doufat, že se pro ně najde vhodný dárce v registru.
„Ve světě je 80 registrů kostní dřeně, které spolupracují. Denně vyhledáváme dárce asi pro osm desítek pacientů. Bílý Evropan má velkou šanci. Nemocní z etnických menšin a potomci smíšených manželství menší, protože vhodných dárců je pro ně v registrech zatím zapsaných málo,“ říká Klára Conková, mluvčí Českého národního registru dárců dřeně, což je nezávislá obecně prospěšná společnost se sídlem v Plzni.
V Česku podstoupí transplantaci kostní dřeně každý rok 200 až 300 pacientů. Aby byla šance rychle najít dárce pro většinu pacientů, potřebují registry co nejvíce dobrovolníků ochotných pomoci.
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České potencionální dárce evidují dva samostatné registry. Každý rok jich dohromady naberou okolo třinácti tisíc, loni jich díky malé Madlence výjimečně získaly rekordních 35 tisíc. Letos jich tolik nebude. I proto registry pořádají řadu náborových akcí a v létě hledají nové dárce například na velkých hudebních festivalech.
Nedávno se přihlásilo asi 200 dárců na Beats for Love. Dnes míří náboráři do ocelového města, jak se přezdívá industriálním Dolním Vítkovicím, na čtyřdenní festival Colours of Ostrava nabitý hudbou, tancem, divadlem, ale i přednáškami či besedami zaměřenými na různá témata včetně zdraví.
V oploceném areálu budou mít na různých místech své stánky oba české registry a v davu návštěvníků se budou pohybovat zdravotnice i další dobrovolní koordinátoři v roli lovců. Oslovovat budou mladé lidi, hlavně muže, s prosbou, aby jim na místě věnovali trochu svých buněk a jednou možná kostní dřeň.
Tomu, kdo je zdravý a bude souhlasit, stačí k zařazení mezi dárce málo. Na místě vyplní krátký dotazník a sám si pomocí dvou štětiček odebere vzorky buněk s DNA z vnitřní strany tváří. Ty pak odevzdá k vyšetření.
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„Na Colours budeme už popáté. S výjimkou loňska, kdy chtěly tisíce lidí pomoci nemocné Madlence a fronty se táhly až před nemocnici, je to naše nejúspěšnější náborová akce pro veřejnost,“ říká Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk při IKEM.
Jen loni se do tohoto registru zapsalo na festivalu 340 potenciálních dárců, v předešlých letech od 300 do 350. Pravděpodobnost, že jejich kostní dřeň bude vhodná pro konkrétního pacienta, je ale pouhé jedno procento. A šance, že nakonec dřeň skutečně darují, bývá ještě menší – okolo tří až pěti promile.
„Ze všech, které jsme zapsali na Colours, bylo dosud vybráno osm lidí, u nichž byla nalezena shoda s pacientem. Nikdo pomoc neodmítl. Všichni absolvovali vyšetření, které předchází případnému darování. Nakonec ale kostní dřeň nedaroval ani jeden. Pro každého pacienta se totiž lékaři snaží vytipovat více dárců, aby si mohli vybrat nejvhodnějšího a měli pro případ potřeby i náhradníka,“ vysvětluje Kuříková.
Zájem je hlavně o co nejmladší muže
Kromě genetické shody jsou podle ní při výběru dárce důležité i mnohé další faktory, například věk, pohlaví nebo hmotnost dárce.
Zatímco do registru IKEM se mohou hlásit zdraví lidé ve věku od 18 do 40 let, kteří váží nejméně 50 kilogramů a neužívají dlouhodobě žádné léky, plzeňský registr nabírá dárce pouze do 35 let a preferuje co nejmladší dospělé muže.
„Horní věkový limit se v registrech liší. My velmi rádi zapíšeme vhodné ženy i muže mladší 36 let. Každý rok jich na festivalu Colours nabíráme 350 až 450. Ale mezi návštěvníky festivalu cíleně hledáme a lákáme muže do 30 let,“ líčí mluvčí plzeňského registru Klára Conková.
Důvodů je podle ní víc. Muži jsou statnější, nehrozí u nich těhotenství a v mladém věku lépe splňují přísná zdravotní kritéria.
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„Když lékaři vybírají dárce, dávají přednost mladým mužům, kteří předávají kvalitnější materiál. Pacienti tak mají větší naději, že transplantace dopadne dobře. S každým rokem nad pětatřicítku dárce procento úspěšnosti klesá,“ vysvětluje Conková. I proto podle ní zájem o dárce z jejich registru stoupá. Loni odebrali zdravotníci kostní dřeň 91 lidem zapsaným v plzeňské databázi, letos už osmdesáti.
Zástupci registrů shodně upozorňují, že je stále těžší najít zdravé dárce už i mezi mladými lidmi. Na každé náborové akci musí vyloučit třetinu, někdy až polovinu zájemců kvůli tomu, že nesplňují přísné podmínky. Překážkou jsou veškeré chronické nemoci a užívání léků, ale také například nedávný úraz s poraněním hlavy a mozku.
„S každým nejdříve probereme dotazník a jen část zájemců požádáme o odběr vzorků. Víc dárců potřebujeme i proto, že lidé jsou v registru zapsaní desítky let, ale když přijde čas na odběr kostní dřeně, často už ji darovat nemohou. Buď jsou nemocní, nebo si myslí, že jsou zdraví, ale když je podrobně vyšetříme, z řady dárců se rázem stávají pacienti. Nejednou jsme u nás odhalili například srdeční arytmii,“ popisuje Kuříková z IKEM.
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Festival Colours of Ostrava nabízí každý rok řadu aktivit zaměřených na zdraví. Chybět nebude například stan, kde si mohou zájemci dýchnout kyslíku. Špičkoví lékaři i další odborníci se budou střídat především jako hostující řečníci v diskusním programu Meltingpot. Mnozí se však setkají s návštěvníky také jako autoři či spoluautoři knih při autogramiádě.
Do Ostravy míří Pafko i další známí lékaři
Například letecký záchranář Marek Dvořák bude mluvit o první pomoci. Pediatr Cyril Matějka, který vystupuje jako zdravotní influencer Děckař, prozradí praktické triky, jak bez paniky zvládat dětské nemoci i situace od horeček po úzkosti.
Hostem moderátorky Lucie Výborné bude přední český specialista na břišní a hrudní chirurgii Pavel Pafko. Proč se cítíme tak blbě? – to je jedno z témat, které rozebere psychiatr Jiří Horáček. Fyzioterapeut Pavel Kolář spolu s neurochirurgem Davidem Netukou vysvětlí, jak spolu souvisejí pohyb a mozek.
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Přednosta Centra diabetologie IKEM Martin Haluzík společně s brněnskou specialistkou na urologii a estetickou medicínu Vlastou Vyhnánkovou v debatě o ideálu dlouhověkosti poradí, jak žít déle a zdravěji.
Lékařka Kateřina Veselá z kliniky Repromeda se v diskusním fóru zaměří na plodnost a genetiku. S odborníky ze stejné kliniky se ale mohou zájemci radit po celé čtyři dny o početí, hormonálním zdraví i o prevenci spojené s genetickým testováním.
„Všichni návštěvníci, kteří se zapojí do aktivit v našem stánku, získají slevy na genetické testy podle vlastního výběru. Někteří si mohou vysoutěžit i poukaz zdarma, například na genetický test, který z DNA odhaduje vrozené dispozice člověka spojené se stravováním, pohybem, regenerací a dalšími oblastmi životního stylu,“ říká provozní ředitelka kliniky reprodukční medicíny Tereza Agáta Jičínská.