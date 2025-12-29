Rekordní zájem veřejnosti vyvolal příběh malé Madlenky s aplastickou anémií, do registru IKEM se přihlásilo díky němu více než 8 000 lidí za měsíc.
Celkově je letos v obou českých registrech poprvé zapsáno přes 200 000 lidí ochotných darovat krvetvorné buňky či kostní dřeň pro záchranu života jiného člověka. Česko tak letos překročilo hranici dvou procent registrované populace.
|
Krve není nikdy dost. Její dárci stárnou, mladí k odběrům ve velkém nechodí
„Hledáme v podstatě genetické dvojče. Potřebujeme člověka, který se shoduje s nemocným optimálně v deseti znacích imunity. Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí,“ popsala Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.
V zahraničních registrech je přes 44 milionů lidí. Do plzeňského registru letos přibylo 23 722 osob proti loňským 10 424 registrovaným. Registr IKEM zapsal loni 2 353 dárců, letos rekordních 11 697.
Více než 140 českých dárců bylo letos zařazeno do předběžného výběru pro darování. Pro české pacienty bylo ze zahraničí dovezeno 85 transplantátů, což je historicky nejvyšší počet.
„Nejčastější shody nacházíme s Německem, Polskem a Nizozemskem, z těch vzdálenějších například s USA nebo Švýcarskem,“ popsala Ludmila Březinová, koordinátorka zahraničních odběrů registru.
|
Lékař už nemá respekt a bojuje s google doktorem, říká šéf praktiků na Jihlavsku
Oslovený k darování je jeden přibližně ze 120 registrovaných. Jeden z registrů pak dárce vyřazuje v 55 letech, druhý v 60 letech. Podmínkou zápisu do registru je v jednom registru věk do 36. narozenin, ve druhém do 41 let, váha alespoň 50 kilogramů a zdravotní stav, který nevyžaduje užívání léků vyjma přípravků na sezonní alergie.
Potřeba je vyplnit dotazník a odevzdat vzorek k vyšetření. Odebírá se speciální štětičkou zevnitř úst. Samotné darování je formou odběru kostní dřeně z pánevní kosti nebo přístrojovou separací krvetvorných buněk z krevního oběhu.
Registry dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk:
Český národní registr dárců dřeně (FN Plzeň)
Celkový počet dárců: 156 833* (FN Plzeň), 50 872 (IKEM)
Nově v roce 2025 – 23 722* (FN Plzeň), 11 697 (IKEM)
v roce 2024 – 10 424 (FN Plzeň), 2 353 (IKEM)
v roce 2023 – 9 020 (FN Plzeň), 1 922 (IKEM)
v roce 2022 – 8 979 (FN Plzeň), 2 022 (IKEM)
v roce 2021 – 5 212 (FN Plzeň), 1 697 (IKEM)
v roce 2020 – 5 275 (FN Plzeň), 1 220 (IKEM)
v roce 2019 – 10 845 (FN Plzeň), 2 714 (IKEM)
v roce 2018 – 7 489 (FN Plzeň), 3 545 (IKEM)
* ke konci listopadu 2025
Zdroj: ČNRDD, ČRDKB