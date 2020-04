Zemřela první dáma české anesteziologie Táborská, bylo jí 91 let

Danuše Táborská První dáma české anesteziologie si v roce 2015 převzala od prezidenta medaili Za zásluhy (za zásluhy o stát v oblasti vědy).

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity promovala v roce 1952, deset let se poté věnovala všeobecné chirurgii.

Od šedesátých let pracovala na rozvoji anesteziologie. V roce 1983 založila Anesteziologicko-resuscitační kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, v jejímž čele stála 16 let.

Dva roky působila jako prorektorka pro vědu a výzkum Masarykovy univerzity.

Jako vůbec první v zemi získala profesorský titul ve svém oboru, dodnes je mezi profesory anesteziologie jedinou ženou.

Na univerzitě nadále působí jako emeritní profesorka.