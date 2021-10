Povolební vývoj bude zkouška, věřím, že ji ustojíme, říká rektorka Nerudová

Uvedla jste, že nebudete obhajovat post rektorky Mendelovy univerzity (MENDELU) a že na vás čekají nové výzvy. Jaké to konkrétně budou?

V tuto chvíli nemohu být konkrétní. To ukáže čas. Do konce ledna jsem rektorkou a budu se soustředit na hladké předání univerzity novému vedení, aby mělo co nejlepší start do nové etapy.



Jak hodnotíte období, ve kterém jste univerzitu vedla? Odcházíte nyní s nostalgií, bude vám tato funkce chybět?

V tuto chvíli (v pondělí 18. října, pozn. red.) volíme nového rektora. Já nekandiduji, což považuji za správnou volbu. Podařilo se splnit všechny cíle, které jsem si na ty čtyři roky předsevzala. Odcházet se mi nebude snadno, ale v lednu 2022 to bude s čistým svědomím a dobrým pocitem, že po sobě zanechávám kus odvedené práce.

Z MENDELU se podařilo udělat otevřenou univerzitu 21. století. Vystoupila ze stínu brněnských univerzit. Zařadila se do mezinárodních žebříčků a dnes má zvuk, když se řekne, že studujete nebo vyučujete na Mendelově univerzitě.

Jednou se stěžejních věcí, kterých se podařilo dosáhnout, bylo ocenění HR Award, které jsme získali jako první česká univerzita. Ukázalo se, že máme na víc, než co se od nás čekalo. A s touto myšlenkou, že můžeme být něčím víc, se postavím i dalším výzvám.

Říkáte, že jste na toto ocenění hrdá. V rozhovoru pro seriál iDNES.cz Inspirativní ženy jste uvedla, že to mimo jiné znamená, že vytváříte rovné příležitosti pro muže a pro ženy. Nebojíte se, že se podmínky s vaším odchodem z funkce mohou pro ženy třeba zhoršit?

Pevně věřím, že se v tomto ohledu podařilo změnit atmosféru. Tento certifikát navíc nezískáte jednorázově – každé dva roky procházíte hodnocením znovu.

Nástupce rektorky Danuše Nerudové Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně v pondělí vpodvečer zvolil novým rektorem dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost Vojtěcha Adama. Ten od února 2022 v čele univerzity nahradí ekonomku Danuši Nerudovou. O funkci v pořadí 34. rektora se ucházeli celkem čtyři kandidáti. Nerudová post neobhajovala.

Takže se nebojím, že by Mendlova univerzita beze mne neobstála. Rovné příležitosti se přehodnocují a jedná se o nekončící proces. Myslím si, že mí kolegové, ze kterých se rekrutují kandidáti na nového rektora, si toto uvědomují a určitě to budou podporovat.



Nový rektor tedy bude následovat vaše kroky?

Oba hlavní kandidáti se celé čtyři roky se mnou podíleli na vedení univerzity. Myslím, že máme velmi podobné vize, kam univerzitu směřovat, a že si vytyčí odvážné cíle a určitě se jim je bude dařit naplňovat. Jsou to velmi pracovití lidé.



Dotazy na to, zda budete kandidovat na prezidentku, se množí. Můžete to v současnosti potvrdit či vyvrátit?

V tuto chvíli znovu opakuji, že do konce ledna 2022 jsem rektorkou univerzity. Připadá mi nepatřičné spekulovat o předčasných volbách, zejména v situaci, kdy je pan prezident v nemocnici. Po skončení rektorského mandátu se postavím výzvám, jak jsem řekla. Ale v tuto chvíli je nebudu žádným způsobem konkretizovat.



Zastoupení žen ve veřejných funkcích a ve veřejném prostoru je velmi nízká. Tato skutečnost Českou republiku velmi hendikepuje. Danuše Nerudová rektorka Mendelovy univerzity

Po volbách se do Sněmovny dostal rekordní počet žen, i tak jich však není ani třetina. Jak tento výsledek hodnotíte? Myslíte, že spějeme k většímu zastoupení žen na vysokých postech?

Domnívám se, že se situace mění, ale velmi pomalu. Participace žen ve veřejných funkcích a ve veřejném prostoru je velmi nízká. Tato skutečnost Českou republiku velmi hendikepuje.

Když se podíváte do mezinárodního srovnání, jsme na tom velmi špatně i co se týká inovací. Průměrný počet start-upů v EU je 185 a v České republice 95. Pramení to z toho, že kvůli nízké participaci žen máme také velmi nízkou diverzitu kolektivů. A diverzita vždy produkuje kreativitu.

Pokud chceme být kreativní zemí a podporovat inovace, budeme muset vytvořit diverzitu, a ta se nevytvoří žádným jiným způsobem než tak, že budeme dbát na to a podporovat, aby se do kolektivů v daleko větší míře, než je tomu teď, zapojovaly ženy.

Uvedla jste, že demokracie je v Česku ohrožená. Jak se to konkrétně projevuje například v současné situaci po volbách?

Mysleli jsme si, že když nabudeme svobodu a demokracii, budeme ji mít navždy. Zapomněli jsme, že to jsou hodnoty, o které je třeba pečovat, křehké květiny, které musíme zalévat.

Co se týká krize demokracie, poslední rok a půl covidu a volby zakryly, že naše společnost má krizi hodnot jako je svoboda a demokracie. Povolební vývoj bude zkouškou našich institucí, jestli situaci jsme schopni ustát. A já pevně věřím, že ano.

Může tam být nějaké „ale?“

Doposud vždy instituce, které jsou pojistkou demokracie, obstály. A věřím, že obstojí i v této zkoušce.