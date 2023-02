Nerudová: Nečekala jsem tolik nenávisti vůči ženám. Měla jsem policejní ochranu

Během kampaně jste si o sobě mohla přečíst, že máte velké zuby, že chodíte v županu nebo jste hloupá... Překvapila vás intenzita urážek, které jste dostávala?

Víc mě překvapilo, že na tento druh stereotypů naskakovali i novináři, kterých jsem si vážila. Chápala bych to od jiného spektra voličů, ale ne od renomovaných žurnalistů. Tyto poznámky nepatří do 21. století ani do kulturní společnosti, kde má panovat respekt a úcta k druhému. A ono to navíc neskončilo s kampaní. Chodí mi neustále.

Například?

Včera mi došel tak sprostý dopis, že jsem se červenala ještě dvě hodiny poté.