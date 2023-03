Je obrovská poptávka, abych založila stranu. Uvidíme, říká Danuše Nerudová

Rozhovor spolu děláme den před inaugurací nového prezidenta. Co to s vámi dělá? Necítíte mrzení, že jste tam mohla být vy, kdybyste postoupila do druhého kola proti Andreji Babišovi?

Těším se na inauguraci. Jsem člověk, který se nikdy nedívá dozadu a zpětně nelituje věcí. Zastávám postoj, že všechno v životě má svůj smysl. Ano, dalo by se na to dívat tak, že jsem tam mohla být já. Ale také se na to dá dívat tak, že jsem prošlapala cestu všem ženám, které půjdou za mnou. Budou to mít mnohem jednodušší. A hlavně že jsem způsobila, že prezidentem nebude Andrej Babiš.

Došla jsem dál, než kdy došla v prezidentské volbě žena. Otevřela jsem dveře, prošlapala cestu, prorazila skleněné stropy a teď se tomu budu věnovat dál.