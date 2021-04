„S dánskou stranou jsme v kontaktu od středy a čekáme na to, jak dopadne obecné rozhodování tady v Dánsku o tom, co se s vakcínou AstraZeneca, respektive s jejími zásobami stane, protože, to je to, co v tuto chvíli není jasné,“ uvedl Pech. „Dánsko vnímá požadavek České republiky pozitivně a je ochotné se jím zabývat,“ dodal.

Diskutuje také o tom, že by očkování AstraZenecou mohlo v Dánsku pokračovat, ale pouze na dobrovolné bázi.