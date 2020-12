Babiš a Schillerová přemlouvají Zemana, ať nevetuje úpravu daní

To, že chce vetovat daňový balíček, oznámil prezident Zeman na začátku prosince ministryni financí Schillerové. A to ještě před tím, než podobu balíčku změnil Senát. Mluvčí hlavy státu uvedl, že prezidentovi vadí zvýšení daňové slevy na poplatníka, které výrazně narušuje rozpočtovou stabilitu.

„Kromě toho prezident republiky vyjádřil nespokojenost nad tím, že navzdory dohodě nebyla v zákoně o dani z příjmů explicitně uvedena doba platnosti tohoto zákona,“ tlumočil Zemanův názor mluvčí Jiří Ovčáček.

První z prezidentových výhrad Senát zohlednil. Schválil, že roční daňová sleva na poplatníka, která je nyní 24 840 korun, se příští rok zvýší o 3000 korun, o stejnou částku pak ještě jednou v roce 2022. Původně Sněmovnou prošel pozměňovací návrh Pirátů, který by zvýšil roční daňovou slevu na poplatníka na úroveň průměrné mzdy za předminulý rok, což by v příštím roce znamenalo daňovou slevu 34 125 korun.

Kompromis se Senátem

Premiér a ministryně financí pak se Senátem vyjednali kompromis přijatelný pro vládu, který bude znamenat nižší daňovou slevu. Zároveň má být obcím a krajům výpadek příjmů po zrušení zdanění superhrubé mzdy částečně kompenzován zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Zeman ale také po vládě požadoval, aby nové sazby daní platily jen dva roky a Babiš se Schillerovou mu to slíbili. V zákoně to ale uvedeno není. Podle premiéra stačí slovní ujištění. Uvedl, že po volbách do Sněmovny bude mít nová vláda dost času, aby o podobě daní rozhodla.

Do daňového balíčku navrhl ve Sněmovně jeho výslovné omezení na dva roky první místopředseda ČSSD Roman Onderka, ale ministryně financí proti jeho návrhu vystoupila a poslanci ANO ho nepodpořili. Klíčové daňové změny ve Sněmovně Babišovo hnutí prosadilo společně s opozičními stranami ODS a SPD, zatímco sociální demokraté pro daňový balíček nebyli.