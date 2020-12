Jít k Ústavnímu soudu kvůli Zemanovu dopisu? Není důvod, říká šéf Pirátů

Šéf opozičních Pirátů Ivan Bartoš nepočítá s tím, že by se jeho strana obracela na Ústavní soud kvůli daňovému balíčku, respektive kvůli tomu, jak se k němu postavil prezident Miloš Zeman. „Nevidíme pro to v tuto chvíli důvod,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš. Prezident balíček nepodepsal, ale poslal do Sněmovny dopis, že zákon vrací k dalšímu opatření.