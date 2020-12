Hamáček by šel kvůli Zemanovu dopisu k Ústavnímu soudu. Bartoš nevidí důvod

„Jediný, kdo může rozhodnout, zda lze dopis prezidenta vykládat jako veto, je Ústavní soud. Případná žádost o přezkum vyžaduje podpisy nejméně 41 poslanců. ČSSD je připravena svých 14 připojit,“ uvedl Hamáček.



Šéf opozičních Pirátů Ivan Bartoš ale nepočítá s tím, že by se jeho strana obracela na Ústavní soud kvůli daňovému balíčku, respektive kvůli tomu, jak se k němu postavil prezident Miloš Zeman.

„Nevidíme pro to v tuto chvíli důvod,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš. Prezident balíček nepodepsal, ale poslal do Sněmovny dopis, že zákon vrací k dalšímu opatření.



Právě slovo „vracím“ v Zemanově dopise vyburcovalo některé politiky, kteří nehlasovali pro daňový balíček, aby začali tvrdit, že ho prezident vetoval, byť možná omylem.

„Vypadá to, že prezident omylem vetoval daňový balíček. Kladu si otázku, jestli je ještě způsobilý vykonávat úřad,“ napsal například v úterý na Facebooku ekonomický expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík.



Šéf Pirátů Bartoš ale ve středu s odkazem na komunikaci se šéfem Sněmovny Radkem Vondráčkem uvedl, že Vondráček požádá prezidenta, aby upřesnil, jak svůj dopis myslel, protože jeho dopis neodpovídá obvyklé formulaci pro veto zákona.

Zemanova veta vypadala tak, že odkazovala na část Ústavy, která dává hlavě státu právo vrátil zákon poslancům. „Tento zákon na základě čl. 50 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, vracím Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání,“ napsal do zatím posledního veta k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Taková formulace je i u dřívějších Zemanem vetovaných zákonů.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček uvedl, že prezident opakovaně vyjádřil svou vůli, že zákon nebude vetovat, ani ho nepodepíše. Zákon, který vyjde na Silvestra ve Sbírce zákonů a od ledna začíná platit, počítá se zrušením superhrubé mzdy, s daněmi z příjmu 15 a 23 procent (u zaměstnanců z hrubé mzdy) i se zvýšením roční slevy na dani na poplatníka ze současných 24 840 koruna na 27 840 korun.



Šéf poslanců TOP 09 a exministr financí Kalousek řekl ČTK, že by v žádném případě nepodpořil případnou žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli daňovému balíčku. „Kdyby do toho dopisu místo vracím napsal zasílám, tak k té bouři vůbec nedošlo,“ řekl Kalousek. „Já mám za to, zákon nevetoval, nepodepsal,“ uvedl exministr financí, který přitom patří k nejtvrdším kritikům některých kroků prezidenta Zemana.



V právu je rozhodující skutečná vůle, uvedl Koudelka

„Daňový balíček, který snižuje daně i příjmy státního rozpočtu, prezident republiky nepodepsal, ani nevetoval. Důvodem pro prezidentův postup bylo, že Miloš Zeman vládu jinak podporuje a hnutí ANO na přijetí zákona spolupracovalo s opozičními stranami ODS, SPD a Trikolórou,“ uvedl právník Zdeněk Koudelka, který vystupoval na ustavujícím sněmu Trikolóry.

„Prezident Zeman veřejně a opakovaně uvedl, že nechce zákon vetovat, ale nepodepíše jej. V právu je rozhodující skutečný obsah vůle jednajících osob a ne přepjatý formalismus,“ uvedl Koudelka.