To jsme opravdu nečekali. Piráti daňovou sekeru pomohli zvětšit o třetinu

Poslanci ve čtvrtek schválili návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení slevy na dani na poplatníka z 24 840 korun na slevu na poplatníka ve výši průměrné hrubé mzdy za předminulý rok. V tomto případě za rok 2019. Příští rok by podle pirátského poslance činila 34 125 korun.

Podle Aleny Schillerové, ministryně financí, vyjde stát tato sleva na 35 miliard korun. Podle odborů to má být dokonce 50 miliard. Jenže Piráti nečekali, že Sněmovna schválí jejich návrh i návrh ANO na snížení sazby daně na 15 procent.

„My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy a doufali jsme, že vládní koalice si vybere jeden z těch návrhů a ten druhý nechá ležet. Bohužel byly přijaty oba. Kumulovaný dopad do veřejných rozpočtů je prostě kolosální. Podle nás to není šťastný návrh,“ uvedl Ferjenčík pro iDNES.cz. Už dříve hovořil o rozpočtové šílenosti.

Pirát dodal, že strana doufala, že zvítězí alespoň nějaká základní rozpočtová racionalita. „Bohužel se tomu tak nestalo. Pro hnutí ANO je prostě důležitější, aby bylo v titulkách, že pan Babiš porazil pana Hamáčka, než nějaká udržitelnost veřejných financí do budoucna,“ dodal.

Že patnáctiprocentní daň projde, bylo nicméně zřejmé už z toho, že Babišův návrh podpořily opoziční strany ODS a SPD.

Ferjenčík nyní doufá, že Senát tento „přešlap“ napraví. „Já předpokládám, že to nenechá v té podobě, v jaké to nyní odešlo ze Sněmovny. A uvidíme, co se stane potom,“ okomentoval.

Změny v daňovém systému odsouhlasila Sněmovna v noci na pátek, prošlo zejména zrušení superhrubé mzdy a výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Zdaňování superhrubé mzdy tak v Česku zřejmě po 13 letech skončí, místo toho se bude od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u vyšších mezd 23 procenty nad 140 tisíc korun měsíčně.

Zrušení ještě není definitivní, musí ho posoudit Senát a podepsat prezident. Pro schválení balíčku jako celku s přijatými úpravami hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.

Ministryně Alena Schillerová odhadla dopad schválených poslaneckých změn do veřejných rozpočtů zhruba na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard.