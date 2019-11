Poslanci budou hlasovat o daňovém balíčku i zvýšení rodičovského příspěvku

Na návrh šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka vládní poslanci s podporou KSČM prosadili, že hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu daňovému balíčku se má začít v 10 hodin dopoledne, bez ohledu na to, kolik v tu dobu bude přihlášeno poslanců do diskuse. Kvůli tomu se některé opoziční strany – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN – chtějí obrátit se stížností na schvalování daňového balíčku na Ústavní soud. Po daních se bude hlasovat l zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun.



Vládní daňový balíček počítá se zvýšením zdanění tabákových výrobků, lihu a z hazardu a se zdaněním technických rezerv pojišťoven. „Kritická oblast je oblast životního pojištění. Tady má vlastně pojišťovna zaplatit daň ze zisků, které ještě nenastaly,“ kritizoval to ve Sněmovně při předchozím jednání šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Opozice vznesla velké množství pozměňovacích návrhů. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek usiluje o zrušení superhrubé mzdy, další politici opozičních stran o zvýšení slevy na dani. ODS se pokouší o zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti a o zvýšení hranice pro přihlášení k DPH z jednoho milionu na dvojnásobek.

Hned po schválení daňových změnách má Sněmovna hlasovat také o zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc korun. Hlavní spor je o to, zda vyšší příspěvek dostanou všechny rodiny s dětmi do čtyř let, či jen některé.

Vláda navrhla, aby na příspěvek dosáhly rodiny s dětmi do čtyř let, které budou v lednu 2020 stále dávku od státu pobírat. To bude stát 8,6 miliardy korun. Kdyby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let, i ty, které si již částku 220 tisíc korun stihly vybrat, bylo by to pro státní kasu o 2,6 miliardy korun dražší. To, aby na vyšší rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny s dětmi do čtyř let neúspěšně ve vládní koalici prosazovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, nyní to navrhují poslanci několika opozičních stran.