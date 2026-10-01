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Škoda až desítky milionů. Daňová Kobra odhalila krácení daní při obchodu s tichým vínem

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  11:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Společný tým celníků, kriminalistů a pracovníků finančního úřadu odhalil krácení daní při obchodování s tichým vínem a dalšími nápoji. Škoda je podle celníků v desítkách milionů korun. Za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení. V současné době je stíhán jeden člověk, který je ve vazbě.

Případ dozoruje zlínská pobočka Krajského státního zastupitelství v Brně, sdělila ve čtvrtek mluvčí Celní správy České republiky Martina Kaňková.

„Prověřování bylo zahájeno na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Ten u několika společností detekoval zatajování tržeb z prodeje zboží na tuzemském trhu. Podezřelé osoby pořizovaly nápoje a tichá vína z jiných členských států Evropské unie, aniž by tato dodání řádně přiznávaly ve svých daňových přiznáních,“ uvedla mluvčí. České republice tím mohla být způsobena škoda na dani z přidané hodnoty.

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Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor byly zajištěny elektronické nosiče dat, účetní dokumentace a další důkazní materiál. „Finanční správa u několika subjektů zajistila na bankovních účtech finanční prostředky a zahájila daňová řízení,“ uvedla mluvčí.

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Témata: daň, víno

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