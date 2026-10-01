Škoda až desítky milionů. Daňová Kobra odhalila krácení daní při obchodu s tichým vínem

Případ dozoruje zlínská pobočka Krajského státního zastupitelství v Brně, sdělila ve čtvrtek mluvčí Celní správy České republiky Martina Kaňková.
„Prověřování bylo zahájeno na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj. Ten u několika společností detekoval zatajování tržeb z prodeje zboží na tuzemském trhu. Podezřelé osoby pořizovaly nápoje a tichá vína z jiných členských států Evropské unie, aniž by tato dodání řádně přiznávaly ve svých daňových přiznáních,“ uvedla mluvčí. České republice tím mohla být způsobena škoda na dani z přidané hodnoty.
|
Daňová Kobra slaví 10 let. Dokázala zabránit ztrátě 16 miliard korun
Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor byly zajištěny elektronické nosiče dat, účetní dokumentace a další důkazní materiál. „Finanční správa u několika subjektů zajistila na bankovních účtech finanční prostředky a zahájila daňová řízení,“ uvedla mluvčí.