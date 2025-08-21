Elektrikáři si stavěli vily, hájil Sterzik sovětskou okupaci. Nic prý nebagatelizuje

Sterzik je volebním lídrem hnutí Stačilo! v Jihomoravském kraji. Uskupení spolu s ním vytvořili komunisté a další kritici současné vlády.
V rozhovoru pro Parlamentní listy také prohlásil, že se v době okupace v Československu rekordně stavěly jaderné elektrárny. „Jezeďáčtí elektrikáři si na vesnicích stavěli takové hrady, že před tím bledly závistí i prvorepublikové doktorské vily,“ tvrdil.
Podle Sterzika byla okupace výjimečná v tom, že se obešla bez bombardování, komand smrti i bez masových poprav. „Vojska odešla bez jediného výstřelu a všechno tady nechala,“ sdělil. Při normalizaci, která následovala po srpnu 1968, přitom o práci kvůli svému názoru přišly tisíce lidí, další z politických důvodů nemohli studovat nebo se snažili z komunistické totality uprchnout. Jiní, včetně Václava Havla a dalších disidentů, skončili ve vězení.
„Okupaci nebagatelizuji“
Sterzik na dotazy redakce iDNES.cz řekl, že v rozhovoru pouze zdůraznil odlišnost okupace z roku 1968 v porovnání s jinými. „Například německá okupace za druhé světové války přinesla naší zemi možná až půl milionu civilních obětí, masové popravy a koncentrační tábory,“ upozornil.
„Sovětskou okupaci nijak nebagatelizuji, jen ji zasazuji do geopolitického světového rámce. Byla tragédií, nicméně bych ocenil, kdybychom i k jiným okupacím měli stejný přístup,“ dodal s tím, že odmítá dvojí metr.
Sterzik si prý čtvrteční výročí invaze spolu s rodinou připomene vyslechnutím autentických vzpomínek jeho otce, který byl jako sedmnáctiletý přímým svědkem tehdejších událostí. „Následně svým dětem zdůrazním mírový étos a nutnost předcházet konfliktům, protože války se snadno začínají, ale těžko ukončují,“ odpověděl iDNES.cz.
Šéf Stačilo! se k minulému režimu vyjádřil už vícekrát. V podcastu Na dračku novinářky Sabiny Dračkové přiznal i jeho slabiny. „Byl nesvobodný, o tom se nemusíme bavit. Na druhou stranu, kurňa, kdy se naposledy levně bydlelo v této zemi, kdy naposled měli všichni práci, zubaře všichni měli, všichni měli jakou zajištěnou budoucnost,“ řekl na začátku července.
Invaze vojsk Varšavské smlouvy v noci na 21. srpna 1968 ukončila období pražského jara, kdy se Československo pokoušelo o reformu komunistického režimu a jeho demokratizaci.
Do země tehdy vtrhlo přibližně půl milionu vojáků z pěti států v čele se Sovětským svazem. V roce 1968 bylo v celém Československu už první den invaze zabito či smrtelně zraněno 58 lidí a do konce roku 1968 stoupl počet obětí na 108. Okupace vedla k dvacetileté normalizaci, která přinesla politické čistky, posílení cenzury a omezení svobod.