Sterzik skončí jako předseda Stačilo!. Chci zůstat už jen Vidlákem, oznámil

  9:50
Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik oznámil, že na lednovém sněmu nebude usilovat o znovuzvolení do čela. „Když nedojdete do cíle, nejlepší je vrátit se kus nazpět a vyzkoušet jinou cestu. Proto budu znovu výhradně blogerem Vidlákem,“ napsal.
Daniel Sterzik vchází do hotelu kolem 14. hod. Volební štáb Stačilo v hotelu...

Daniel Sterzik vchází do hotelu kolem 14. hod. Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě. (4. října 2025)

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik a šéfka KSČM Kateřina Konečná na ttskové...
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a lídr hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, který...
Daniel Sterzik alias Vidlák v hotelu Jezerka na Konzervativním kempu.
V Jihomoravském kraji se volebním lídrem stal podle očekávání předseda hnutí...
Formace, pod jejíž značkou kandidovala v letošních sněmovních volbách mimo jiné SOCDEM či komunisté, získala 4,3 procenta hlasů a do Poslanecké sněmovny se nedostala.

Sterzik připustil, že za špatný výsledek je zodpovědný on. „Jako předseda musím jít příkladem v odstraňování chyb a musím pro Stačilo! udělat všechno, co je v mých silách, bez ohledu na mě osobně. Rodič se prostě vždycky musí upozadit ve prospěch svého dítěte,“ uvedl na svém blogu.

Konečná dá k dispozici post předsedkyně KSČM, strana svolala mimořádný sjezd

Sterzik také přiznal že jedním z důvodů volebního neúspěchu mohl být právě střet jeho dvou rolí – blogera a předsedy hnutí: „Mohu být předseda, vést politické hnutí, ucházet se o politické funkce a mluvit uhlazeně dle politické strategie a taktiky. Nebo mohu být Vidlák, mluvit, jak mi zobák narostl, pojmenovávat problémy, být táborovým řečníkem a lidovým vypravěčem. Nemohu být obojí zároveň.“

„Zdálo se to přirozené, ale praxe ukázala, že se to obrací proti nám. Bloger Vidlák nemůže mluvit jako předseda hnutí. Musí být kousavý, sarkastický, musí mít proříznutá ústa přesně tak, jak jsem to dělal po celou dobu své existence, ale předseda hnutí takový být nemůže. Ten se musí vyjadřovat mediálně, jinak mu to média okamžitě otlučou o hlavu,“ napsal. Podle něj tak bude pro hnutí výhodnější, pokud jej bude nadále podporovat z pozice blogera.

Maláčová odchází z politiky. Ne se zklamáním, ale s vděčností, prohlásila

Vedení dalších subjektů, které se společně pod Stačilo! pokoušely o návrat do vysoké politiky, prochází podobnými změnami. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná již dříve oznámila, že dává funkci k dispozici. O jejím dalším působení rozhodne prosincový mimořádný sjezd. Šéfka SOCDEM Jana Maláčová se rozhodla z politiky odejít úplně.

