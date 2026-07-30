Rošáda na Hradě. Štech převezme zahraniční odbor, Zajíček zamíří do Portugalska

Štech působí v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR) od roku 2023, podílí se na přípravě zahraničněpolitické agendy prezidenta a zajištění odborného zázemí pro výkon jeho funkce. Podle Hradu má více než deset let zkušeností z diplomacie.
Je absolventem Diplomatické akademie ministerstva zahraničí, v minulosti působil například jako tajemník náměstkyně ministra zahraničí nebo v odboru politického plánování. Na to navázal vysláním na velvyslanectví ve Vídni, kde se věnoval politické agendě a rozvoji bilaterálních vztahů. Plynně hovoří anglicky, německy a francouzsky. V minulosti se věnoval i odborné překladatelské činnosti.
„Jsem přesvědčen, že Daniel Štech zajistí kontinuitu v činnosti zahraničního odboru a bude i nadále poskytovat prezidentovi republiky profesionální servis v oblasti zahraniční politiky,“ uvedl k výměně vedoucí KPR Milan Vašina.
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Štechovy dlouholeté zkušenosti z diplomacie i dosavadní působení v KPR jsou podle kancléře zárukou plynulého navázání na práci Jaroslava Zajíčka. „Kterému bych chtěl tímto velmi poděkovat za profesionalitu a lidskost při zajišťování podpory prezidenta,“ dodal Vašina.
Štech uvedl, že si váží příležitosti vytvářet silné zázemí pro prezidenta a výkon jeho zahraničněpolitické role a rozvíjet otevřenou komunikaci s českými i zahraničními partnery.
„Česká republika může být zemí, která v době rostoucí nejistoty přináší svým partnerům spolehlivost, předvídatelnost a ochotu nést odpovědnost. Důvěryhodnost naší země posiluje naši bezpečnost a současně vytváří nové příležitosti pro českou ekonomiku, vědu i inovace,“ doplnil nastupující ředitel.
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Zahraniční odbor KPR zajišťuje odbornou, analytickou a organizační podporu prezidentovi v oblasti zahraniční politiky. Připravuje zahraniční cesty, program zahraničních návštěv a koordinuje spolupráci s partnery v ČR i v zahraničí. Součástí odboru je také panel zahraničněpolitických konzultantů, jehož činnost ředitel odboru koordinuje.
Zajíček vedl zahraniční odbor od nástupu prezidenta Petra Pavla do funkce na jaře 2023. Předtím působil v Bruselu jako zástupce stálého představitele ČR při Evropské unii.
Do diplomatických služeb ČR nastoupil v roce 1999, vedle Prahy a Bruselu působil v minulosti například jako zástupce velvyslance ve Spojených státech.