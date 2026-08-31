Snížení podpory lidi zatlačí do špatné práce, chybí rekvalifikace, tvrdí sociolog

Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti. Od příštího roku by tak částka v prvních měsících znovu klesla z 80 procent výdělku na 65 procent. Maximální podpora by činila 60 procent průměrné mzdy místo letošních 80 procent. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) argumentuje tím, že je dnes dostatek pracovních nabídek, a proto není důvod držet podporu tak vysoko. Je to správná úvaha?
Obecně je správné, že lze výši a délku podpory měnit podle toho, jak se vyvíjí trh práce. Ale nejde to využívat jen pro zpřísňování. S tímhle argumentem navrhovali prodloužit podporu během covidu a vláda Andreje Babiše to jasně odmítla. Podle současných dat ani dnes nejsme v úplně nejrůžovějším období. Dlouhodobá nezaměstnanost je nejvyšší od roku 2017.
Pokud člověk nemusí přijmout první práci za každou cenu, firmy také musí více soutěžit o zaměstnance a nabízet lepší podmínky.