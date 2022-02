Vítězství zdravého rozumu, vítá Landa zrušení kontrol. Plánuje koncerty

„Rozhodnutí soudu velmi vítám, zvláště jejich precizně formulované odůvodnění. Vůbec se nám ale nelíbí pandemický zákon, neboť důvěra v politiky je po těch zkušenostech na bodu mrazu. Nicméně rozsudek a zrušení některých příkazů, které vůbec nedávaly logiku, je vítězství zdravého rozumu,“ řekl pro iDNES.cz Landa.

Zpěvák je po rozhodnutí vlády zrušit od 9. února povinnost prokazování se certifikátem o očkování nakloněný k návratu k vystupování. „Určitě už po dvou letech nějaké svobodné koncerty bez podmínek naplánujeme,“ doplnil.

Landa totiž v minulosti odmítal pořádat koncerty za zpřísněných podmínek.

„Očkování není cestou zpět k normálu, mají se očkovat rizikové skupiny a senioři nad šedesát let. Registrace pro mladší lidi nechápu. Bylo nám slibované dobrovolné očkování, ale je to dobrovolné jako rudá knížka pro vstup do KSČ,“ komentoval zpěvák dřívější situaci.

Landa je výraznou tváří skupin aktivně napadajících plošné protiepidemická opatření bývalé i současné vlády. Přišel s iniciativou Blanický manifest, navázal Žlutým a pak i Zlatým špendlíkem. S hlavním heslem, kterým je Právo na odpor, se propojily iniciativy z řad lékařů i právníků.

Landa také podpořil zaplavení krajských hygienických stanic žádostmi o postkynutí informací o šíření epidemie. Cílem byl pokus přidělat jim práci, aby neměly čas na kontroly „bezinfekčnosti“ hostů například v restauracích.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch následně oznámil, že jeho resort na iniciativu podal trestní oznámení pro podezření ze sabotáže. Státní zástupce počátkem února nicméně uvedl, že výzva sice nabádala k obstrukčnímu chování, ale nešlo o sabotáž, tedy ani o trestný čin.