Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof, bylo mu 46 let

Ve věku 46 let v pátek zemřel generální ředitel Úřadu práce České republiky Daniel Krištof. V čele úřadu stál od září 2023. Od letošního 9. září převzal dočasně řízení úřadu vrchní ředitel sekce informačních technologií na ministerstvu práce a sociálních věcí Karel Trpkoš, důvodem byla Krištofova nemoc.
„Daniel Krištof byl výraznou osobností veřejné správy, která se neúnavně zasazovala o modernizaci služeb zaměstnanosti, podporu znevýhodněných skupin na trhu práce a posilování role Úřadu práce jako důvěryhodného partnera občanů i zaměstnavatelů. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou,“ sdělil v pátek Úřad práce.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) posunul Krištof za dva roky Úřad práce neuvěřitelně dopředu. „Byl vtipný, milý, velký profesionál, pracant a zároveň velmi lidský, bylo mi ctí s Danem spolupracovat, děkuji za vše dobré, co pro naši společnost udělal. Bude chybět nejen této zemi, ale především své rodině,“ napsal Jurečka na síti X.

Daniel Krištof se narodil 28. února 1979, vystudoval psychologii práce a organizace a klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2002 získal doktorát. Prošel akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem a výcvikem krizové intervence.

Před nástupem do vedení Úřadu práce ČR působil v top managementu významných společností – ČEZ Prodej, Česká spořitelna a Direct Pojišťovna, vedl také ČEZ Akademii a několik let pracoval pro společnost Deloitte, kde řídil transformace velkých společností.

Rekvalifikovat se můžete, i když práci máte. Polepšíte si, říká šéf úřadu práce

Do čela ÚP ČR jmenoval Krištofa ministr práce Marian Jurečka v září 2023. Pozice šéfa úřadu práce byla tehdy neobsazená od poloviny února 2023, kdy Jurečka odvolal tehdejšího generálního ředitele Viktora Najmona. Jurečka uvedl, že dlouhodobě nebyl spokojen s jeho řízením. Vystavil mu nepříznivé služební hodnocení.

Najmon si na postup stěžoval a nyní uspěl u Nejvyššího správního soudu (NSS), o jeho stížnosti proti odvolání z funkce tak znovu rozhodne nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč. Rozhodne po důkladném prostudování rozsudku, řekla ve čtvrtek Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra.

Trpkoš už vedl úřad dočasně právě po odvolání Najmona, nyní na zkušenosti navázal. „Fungování a řízení organizace je zabezpečené jako doposud a pokračují podle harmonogramu také přípravy na zavedení dávky státní sociální pomoci, tak i chod jednotlivých agend, které úřad zastřešuje,“ uvedl úřad letos v září. Tehdy zároveň oznámil, že Krištof podstupuje delší léčbu.

