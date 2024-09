Podle informací MF DNES už Braun dostal od Globsec nabídku vrátit se do Prahy po konci svého angažmá v Bruselu. V kabinetu Jourové je desátým rokem a nyní jej vede. Patří mezi vlivné insidery života v nejvyšších patrech unijních institucí. Nově by mohl přesedlat do čela vlivné bezpečnostní organizace.

V Bruselu se jako šéf týmu Jourové podílel na vzniku nového kodexu zásad boje proti dezinformacím či pravidel pro etický přístup k umělé inteligenci.