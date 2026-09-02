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Bývalý náměstek Daňhel podal v bitcoinové kauze ústavní stížnost

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  11:31
Radomír Daňhel, náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Radomír Daňhel, náměstek bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. | foto: Profimedia.cz

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Na Ústavní soud (ÚS) se kvůli bitcoinové kauze obrátil bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel. Dosud zůstával jediným ze čtyř obžalovaných, který možnost podat ústavní stížnost nevyužil. „O stížnosti zatím nebylo rozhodnuto," řekla mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková. Podrobnosti neuvedla. Nevyřízené zůstávají ještě tři podněty Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra kauzy.

V polovině srpna ÚS odmítl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a právníka Kárima Titze, stejně jako další z řady podnětů Jiřikovského. Všichni zpochybňovali dosavadní kroky orgánů činných v trestním řízení.

Exministr Blažek a Titz neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze

Blažek a Titz poukazovali například na spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, na úniky ze spisu či medializaci případu. ÚS ale neviděl důvod k zásahu. Uvedl, že o vině se rozhoduje až u trestního soudu, kde také obhajoba může uplatnit všechny své argumenty, včetně výhrad k přípravnému řízení.

Titz si u ÚS neúspěšně stěžoval také na zajištění necelých devíti bitcoinů, které podle obhajoby přijal v dobré víře jako zálohu za právní služby. Než jej policie také obvinila, působil jako advokát Jiřikovského.

Zajištění části bitcoinů a hotovosti v korunách a eurech zpochybňoval i Jiřikovský, soud však stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. V bitcoinové kauze mají ústavní soudci na stole ještě tři Jiřikovského podněty. Už dříve vyhlásili dva nálezy, kde konstatovali porušení Jiřikovského práv při prodlužování vazby. Důvody však byly spíše procesní a nevedly k propuštění na svobodu.

Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinů, vzkázal Jiřikovský státu

Jiřikovský v minulosti provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou. Když se dostal z výkonu trestu na svobodu a také k části své zabavené elektroniky, daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.

V srpnu Jiřikovský svůj dar odvolal pro nevděk, oznámilo ministerstvo spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou.

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