STAN prosadil změny v balíčku. Dotknou se daně z nemovitostí nebo novin

Dobrá zpráva je to například pro obce a města. Ty se totiž nejspíš dočkají třeba stoprocentního ponechání příjmu daně z nemovitostí. Do snížené dvanáctiprocentní sazby DPH by se zase mohly přesunout dámské hygienické potřeby, dětské pleny, kojenecká voda nebo noviny.

MF DNES to zjistila, když se koaličních poslanců ptala, zda podpoří současnou vládní podobu konsolidačního balíčku, nebo přijdou s vlastními pozměňovacími návrhy. Na vlastní pěst ale zřejmě žádný koaliční poslanec jednat nebude. K balíčku, který má jen v příštím roce zlepšit hospodaření státu o téměř 100 miliard korun, se totiž koaliční poslanci chystají postavit jako jeden muž.